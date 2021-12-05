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    澳洲地方選戰赫見「習近平」競選看板 媒體批︰到底誰這麼蠢

    澳洲卧龍崗市街道，竟赫然發現有中國國家主席習近平（圖右）的競選看板。（圖擷取自@nickpmclaren官方推特）

    澳洲卧龍崗市街道，竟赫然發現有中國國家主席習近平（圖右）的競選看板。（圖擷取自@nickpmclaren官方推特）

    2021/12/05 14:46

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲新南威爾斯州（New South Wales）轄下3個行政區於12月4日舉行市長及市議員選舉，共將選出2位市長與109席市議員。不過，沃龍崗市（Wollongong）街道上竟然出現了中國國家主席習近平的競選看板，引發當地居民反彈，當地記者指出「市議員的選舉，到底誰會這麼蠢？」

    根據澳媒《Illawarra Mercury》報導，澳洲新南威爾斯州內伊拉瓦拉（Illawarra）區的3個城市於12月4日舉辦地方選舉。卧龍崗市與殼港市（Shellharbour）將選出新任市長。

    而市議員部分，卧龍崗市將選出51名、殼港市17名，及凱馬鎮（Kiama）41位，共109個席次，吸引伊拉瓦拉區超過百名候選人共同角逐。

    不過，澳洲ABC廣播電台（Australian Broadcasting Corporation）資深駐伊拉瓦拉區的地方記者麥克拉倫（Nick McLaren），在推特貼出卧龍崗市街道懸掛競選看板的照片，只見右邊是「習近平」，而左邊則是代表第3選區參選連任的市議員馬丁（Ann Martin）。

    麥克拉倫語帶諷刺地寫下：「很明顯，中國共產黨的黨主席，將參選卧龍崗市第三選區市議員的選舉，到底誰會這麼蠢？」而貼文也引發當地網友強烈不滿。

    對此，網友表示：「法輪功該擔心，澳洲工黨或綠黨對中國採取更和緩的手段，是誰印出這些競選廣告？應該通報聯邦選舉委員會」、「這對選委會是好事嗎，真該譴責」、「可能是那些投票支持將達爾文港賣給中國的笨蛋印的，他們完全沒有反省能力。」

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