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    澳洲單日再增1882例確診 「關不住」墨爾本數百人上街抗議封城措施

    墨爾本民眾已經「關不住」，數百人走上街頭抗議，讓警方派出了千名警力平息騷動。（法新社）

    墨爾本民眾已經「關不住」，數百人走上街頭抗議，讓警方派出了千名警力平息騷動。（法新社）

    2021/09/18 17:06

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇，儘管當局仍在力拼疫苗接種率，以求早日鬆綁封城措施，墨爾本民眾已經「關不住」，數百人走上街頭抗議，警方則派出了千名警力平息騷動，而雪梨也派出鎮暴警察，預防衝突發生。

    根據《路透》報導，維多利亞州（Victoria State）首府墨爾本，數百人走上街頭，反對封鎖禁令，警方逮捕數名示威者，平息抗議，同時派出高達2000名員警看守，讓當地公共運輸服務一度被迫中止。而新南威爾斯州首府雪梨，也為了因應可能上街的「反封鎖」示威者，在街頭部署了鎮暴警察、公路員警與普通員警，防止衝突擴大。

    報導續指，本月18日，新南威爾斯州（New South Wales）通報1331例單日確診、6人死亡，染疫者大多集中在雪梨；而鄰近的維多利亞州（Victoria State），則通報535例確診，1例死亡，首府墨爾本疫情最嚴重，而全國總確診數為1882例。

    報導提到，新南威爾斯州、維多利亞州及首府坎培拉（Canberra）的封鎖措施，需等到70%以上16歲民眾完整接種疫苗後，才有望放寬，依照目前的施打進程，恐怕要到10月底或11月初，才有望達標。

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