最快明年1月進犯烏克蘭！前烏國軍方高層：俄將採閃電戰進攻

俄羅斯及烏克蘭邊境情勢緊繃。（圖為烏克蘭士兵，美聯社）

2021/12/04 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）上月29日向外媒透露，俄羅斯已在兩國邊境集結11萬5000名士兵。且俄方極可能於明年1月發動大規模攻擊，情勢緊繃，而烏國前副參某長分析，俄方最有可能採取「閃電戰」（Blitzkrieg）進犯。

根據《半島電視台》報導，俄羅斯軍方高層透露，克里姆林宮（Kremlin，俄國總統府所在地）最早將於明年1月對烏克蘭發動短期戰爭，且能夠取勝，引發世界各國領導人憂心衝突一觸即發。

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烏克蘭前副參謀長羅曼年科（Ihor Romanenko）退役中將指出：「自2014年俄國併吞克里米亞（Crimea）後，烏克蘭就切斷通往該地的供水，導致克里米亞面臨長期乾旱，因此俄國總統普廷（Vladimir Putin）想要軍隊前往烏克蘭境內的聶伯河（Dnieper River），奪取一條通往克里米亞的陸路走廊，確保該地能恢復供水。」

羅曼年科補充：「俄國將採取『閃電戰』，除了現在部署在烏俄兩國邊境的俄軍外，其也將擴大駐紮於烏國首都基輔（Kyiv）以東的區域和克里米亞。而親俄的白俄羅斯（Belarus）與從摩爾多瓦（Moldovan）獨立的聶斯特里亞（Transnistria），都有可能同時參戰，執行最有效的多邊軍事行動。」

烏克蘭前副參謀長羅曼年科。（圖擷取自Ukraine Crisis Media Center官方推特）

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