美歐高階印太諮商 關切台海盼深化與台灣合作

2021/12/04 04:12

〔中央社〕繼中國議題對話後，美歐外交高層今天召開首屆印太諮商，台灣再次成為重點之一。雙方在會中重申，台海穩定與現狀符合美歐利益，也表達依據各自「一中」政策與台灣深化合作的意願。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）昨天在華府舉行第2屆美歐中國議題對話（US-EU Dialogue on China），兩人今天接續召開首屆美歐高階印太諮商（High-Level Consultations on the Indo-Pacific）。

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根據雙方會後發布的聯合新聞稿，兩人今天在會中檢視彼此的印太互動與戰略。他們重申希望與夥伴合作，支持具包容性、基於法治與民主價值，以及能對區域穩定、安全及永續發展作出貢獻的自由開放印太。

雪蔓與沙尼諾昨天召開中國議題對話，對北京在台灣海峽、南海與東海單方面問題行徑表達「強烈關切」。雙方今天舉行的印太諮商再次觸及台海議題，也談到與台灣發展關係的意願。

今天聯合新聞稿指出，雪蔓與沙尼諾重申台海穩定與現狀符合美歐利益，雙方表達依循各自「一個中國」政策，與台灣深化合作的共同興趣。

為抗衡中國「一帶一路」，歐盟1日公布「全球門戶」（Global Gateway）計畫，預計投入3000億歐元（約合新台幣9兆5000億元）協助發展中國家發展基礎建設。美國明年初也將啟動「重建更好世界」（Build Back Better World，簡稱B3W）計畫，協助貧窮國家興建基礎設施。

聯合新聞稿表示，雪蔓與沙尼諾今天在會中認知到，印太夥伴對基礎建設有大量需求。他們重申，美歐將推動高標準、透明、具韌性與永續性、有助綠能轉型的基礎建設，包括數位基礎建設。

此外，雪蔓與沙尼諾今天也談到美歐重點合作領域，包括對抗氣候危機、疫情因應、航行自由、海洋安全、人權、良好治理、新興科技、網路安全及對抗假訊息等。兩人同意未來在適當時機持續美歐印太諮商。（編輯：徐睿承）1101204

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