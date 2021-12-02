AZ疫苗誘發血栓原因 英美科學家聯手揪出真相

牛津大學所開發的AZ疫苗（AstraZeneca）極小機率會在接種後出現血栓症狀的原因，英美科學家已聯手找出他們認為的原因。（路透）

2021/12/02 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）肆虐全球，牛津大學所開發的AZ疫苗（AstraZeneca）極小機率會在接種後出現血栓症狀的原因，英美科學家已聯手找出他們認為的原因。

據《衛報》報導，英國卡迪夫大學（Cardiff University）醫學院與美國科學家聯手，近日終於找出AZ疫苗小機率誘發血栓副作用的原因。

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根據該團隊研究，血栓不良反應可追溯到疫苗中當做新冠病毒載體的腺病毒（adenovirus），進入血疫後與血液中的抗血效板第四因子（PF4）結合時的作用。

研究指出，這可能引發了一串免疫系統的連鎖反應，最終發展出血栓的不良症狀，全名為「疫苗誘發之血栓併血小板低下症」（VIIT）。

對此，卡迪夫大學醫學院教授帕克（Alan Parker）表示，VIIT非常罕見的原因在於，它需要一連串複雜的連鎖反應去誘發。

帕克說：「我們的研究證實PF4會和腺病毒結合，這也是誘發VIIT的關鍵點之一，只要能夠研發出一個預防這個的機制，就可以避免症狀的發生。」

帕克也表示，希望疫苗公司可以透過這項研究，來發展出更好、更進步的改良疫苗，以扭轉全球社會與武漢肺炎對抗的戰局。

據悉，這項研究刊登在《Science Advances》期刊，AZ研發團隊成員亦參與其中，而AstraZeneca公司也對此發出聲明表示，「雖然這項研究並非完全明確，但這為敝司提供了新的視角，也讓我們可以從這個角度去努力，根除這些極度罕見的副作用。」

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