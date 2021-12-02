孩子被獵豹叼走！印度媽拿木棍狂追一公里單挑救兒

印度一名女子拜加為母則強，為了救回被獵豹叼走的兒子，拿著木棍狂追一公里和獵豹單挑，最終成功逼退獵豹救下自己的孩子，此為示意圖，與新聞無關。（法新社）

2021/12/02 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕印度中央邦發生一起獵豹叼走孩童的事件，而該名孩童的母親在看見兒子被叼走後，毫不猶豫地拿起木棍狂追一公里和獵豹單挑，最終成功逼退了獵豹，救下兒子，不過母子倆也因此受了傷，目前仍在治療中。

綜合外媒報導，這起事件發生於11月28日的晚間，印度中央邦錫提（Sidhi）區鄰近桑傑老虎保護區（Sanjay Tiger Reserve）的Badi Jharia村，當時拜加（Kiran Baiga）和三名孩子正坐在屋外的火爐旁取暖，沒想到突然出現一隻獵豹，叼走了六歲的兒子胡拉爾（Rahul）。

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目睹這一幕的拜加嚇壞了，不過她仍盡力保持冷靜，先將其他兩名孩子帶回屋內，接著就拿起木棍追進森林，追了約一公里，拜加就看見獵豹用爪子緊緊抓著胡拉爾，她馬上衝上前試圖用木棍逼退獵豹，當地官員說：「獵豹可能也被這名母親的氣勢給嚇到，最後放開孩子，雖然她還是有受傷，但是用勇氣戰勝了獵豹」。

後來趕到的村民趕緊將受傷的母子倆送醫，其中胡拉爾傷勢較為嚴重，眼睛、臉頰及背部都被抓傷，目前仍在治療中。

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक मां बेटे को बचाने के लिए मौत से लड़ गई. इस मां के 6 साल के बेटे को तेंदुआ उठा ले गया था. मां ने तेंदुए का एक किलोमीटर दूर तक पीछा किया और उससे बच्चे को छीन लिया. इस घटना में मां और बेट दोनों घायल हो गए. pic.twitter.com/8CR1cnKJM4 — Nikhil Suryavanshi （@NikhilEditor） November 30, 2021

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