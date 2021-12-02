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    孩子被獵豹叼走！印度媽拿木棍狂追一公里單挑救兒

    印度一名女子拜加為母則強，為了救回被獵豹叼走的兒子，拿著木棍狂追一公里和獵豹單挑，最終成功逼退獵豹救下自己的孩子，此為示意圖，與新聞無關。（法新社）

    印度一名女子拜加為母則強，為了救回被獵豹叼走的兒子，拿著木棍狂追一公里和獵豹單挑，最終成功逼退獵豹救下自己的孩子，此為示意圖，與新聞無關。（法新社）

    2021/12/02 20:12

    〔即時新聞／綜合報導〕印度中央邦發生一起獵豹叼走孩童的事件，而該名孩童的母親在看見兒子被叼走後，毫不猶豫地拿起木棍狂追一公里和獵豹單挑，最終成功逼退了獵豹，救下兒子，不過母子倆也因此受了傷，目前仍在治療中。

    綜合外媒報導，這起事件發生於11月28日的晚間，印度中央邦錫提（Sidhi）區鄰近桑傑老虎保護區（Sanjay Tiger Reserve）的Badi Jharia村，當時拜加（Kiran Baiga）和三名孩子正坐在屋外的火爐旁取暖，沒想到突然出現一隻獵豹，叼走了六歲的兒子胡拉爾（Rahul）。

    目睹這一幕的拜加嚇壞了，不過她仍盡力保持冷靜，先將其他兩名孩子帶回屋內，接著就拿起木棍追進森林，追了約一公里，拜加就看見獵豹用爪子緊緊抓著胡拉爾，她馬上衝上前試圖用木棍逼退獵豹，當地官員說：「獵豹可能也被這名母親的氣勢給嚇到，最後放開孩子，雖然她還是有受傷，但是用勇氣戰勝了獵豹」。

    後來趕到的村民趕緊將受傷的母子倆送醫，其中胡拉爾傷勢較為嚴重，眼睛、臉頰及背部都被抓傷，目前仍在治療中。

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