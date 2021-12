可怕！少女離家便消失 疑遭19歲男子謀殺棄屍公園

2021/12/02 16:45

〔即時新聞/綜合報導〕英國蘇格蘭近期發生1起謀殺事故,1名16歲少女晚上獨自離開住所後便下落不明,事發2日後,數名孩童在附近一處公園玩耍時,意外發現一具女屍,經警方確認是失蹤的16歲少女;據悉,目前警方已逮捕1名19歲男性嫌疑犯,此案已展開調查。

綜合外媒報導,16歲少女吉布森(Amber Gibson)於11月26日晚上9點15分離開家後便消失,吉布森的家屬未見愛女蹤影,即刻報警尋人;未料2日後(28日),數名孩童在附近一處卡佐格倫公園(Cadzow Glen Park)玩耍時,竟意外發現1具女性遺體;警方隨後抵達緊急事發現場,並立刻封鎖卡佐格倫公園。

經驗屍後,確認死者身份為失蹤的16歲少女吉布森,並將這起事故以謀殺案件偵辦;調查警員於當地時間12月1日表示,目前已逮捕1名19歲男性嫌疑犯並進行訊問,此案仍繼續調查中。

New: Police Scotland say a 19-year-old man has been arrested in connection with the death of Amber Gibson.



16-year-old Amber had been reported missing from the Hamilton area on Friday. @itvnews pic.twitter.com/2eX4QUZIy9