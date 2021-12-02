可怕！少女離家便消失 疑遭19歲男子謀殺棄屍公園

英國蘇格蘭近期發生1起謀殺事故，1名16歲少女晚上獨自離開住所後便下落不明，事發2日後，數名孩童在附近一處公園玩耍時，意外看見一具女屍，經過警方確認即是失蹤的16歲少女；據悉，目前警方已逮捕1名19歲男性嫌疑犯，此案已展開調查。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

2021/12/02 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕英國蘇格蘭近期發生1起謀殺事故，1名16歲少女晚上獨自離開住所後便下落不明，事發2日後，數名孩童在附近一處公園玩耍時，意外發現一具女屍，經警方確認是失蹤的16歲少女；據悉，目前警方已逮捕1名19歲男性嫌疑犯，此案已展開調查。

綜合外媒報導，16歲少女吉布森（Amber Gibson）於11月26日晚上9點15分離開家後便消失，吉布森的家屬未見愛女蹤影，即刻報警尋人；未料2日後（28日），數名孩童在附近一處卡佐格倫公園（Cadzow Glen Park）玩耍時，竟意外發現1具女性遺體；警方隨後抵達緊急事發現場，並立刻封鎖卡佐格倫公園。

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經驗屍後，確認死者身份為失蹤的16歲少女吉布森，並將這起事故以謀殺案件偵辦；調查警員於當地時間12月1日表示，目前已逮捕1名19歲男性嫌疑犯並進行訊問，此案仍繼續調查中。

New: Police Scotland say a 19-year-old man has been arrested in connection with the death of Amber Gibson.



16-year-old Amber had been reported missing from the Hamilton area on Friday. @itvnews pic.twitter.com/2eX4QUZIy9 — Hannah Miller （@hannahITV） December 1, 2021

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