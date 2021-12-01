美俄關係緊張 俄外交部：美外交官使館工作逾3年就得離境！

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃宣布，在駐俄美國使館工作超過3年的人員，必須在明年1月底離境。（路透）

2021/12/01 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕美俄關係緊張，繼華府驅逐數十名俄羅斯外交官後，俄外交部（MFA）今天（12月1日）也要求在美駐莫斯科大使館工作超過3年的美國外交官必須離境。

《俄羅斯衛星通訊社》報導，美國今年8月才要求24名俄國外交人員提前離境，11月又要求27名外交官及眷屬離開。雖然美國務院稱俄國仍可任命其他外交人員接替崗位，所以此舉不是驅逐，而是確保「更大程度的平等」；但莫斯科官方不這麼認為，回嗆俄方會做出對等反制。

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俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）今日表示，俄方要求在美國駐莫斯科大使館工作超過3年的外交人員，必須在明年1月31日前離開境內，強調這是美方迫使俄方出此決定。

扎哈羅娃還說，華府要求已經離開或即將離開美國的俄國外交官，3年內不得回到駐美使團工作，因此明年7月1日前，如果美方持續推行所謂「3年規則」，那麼俄羅斯也會要求和「被驅逐者」相同人數的駐俄美國使館僱員離境。

事實上，美方是因俄國外交部今年4月先對10名美國大使館人員下驅逐令，第一時間宣布限制在俄的外交領事活動，8月之後才要求俄方外交人員離境等事情發生，雙方關係降至冰點。

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