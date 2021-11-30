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    民主黨施政是巨大失敗 美眾院共和黨領袖力推罷免議長裴洛西

    美國眾議院民主黨籍議長裴洛西。（美聯社）

    美國眾議院民主黨籍議長裴洛西。（美聯社）

    2021/11/30 16:25

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）於29日晚間推出一則廣告，怒轟「民主黨」一黨專政是「巨大的失敗」，呼籲民眾在2022年期中選舉前，罷免眾議院民主黨籍議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

    根據《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）報導，《福斯新聞台》於29日晚間播出了麥卡錫所製作的最新廣告，呼籲民眾「罷免」民主黨籍議長裴洛西。

    「罷免裴洛西」的廣告口白提到：「一黨專政，華盛頓在民主黨掌權一年中，帶給我們什麼？資源資源短缺、通貨膨脹、犯罪、混亂、分裂及失敗，一個政黨，僅用1年的時間，就造成了這一切，我是麥卡錫，我們能共同中止拜登的災難施政，透過罷免裴洛西，結束一黨專政。」

    《福斯新聞台》則指出，主持人漢尼提（Sean Hannity）認為，美國這一年來的施政危機，包含能源、邊界、經濟與外交政策，若是回到川普執政時期，問題皆能解決。

    而麥卡錫受訪時指出：「若是能拉下裴洛西，我們能取得能源獨立，將不會再是中國與俄羅斯的勝利，美國才會是贏家，還能確保邊境安全，讓民眾將不再受通貨膨脹所苦，在剩下不到1年的時間內，修正國家的施政路線」；同時也向民主黨及獨立議員喊話，呼籲他們能偕同加入，一起改變歷史的軌跡。

    美國共和黨眾議院少數黨領袖麥卡錫。（歐新社）

    美國共和黨眾議院少數黨領袖麥卡錫。（歐新社）

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