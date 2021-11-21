79歲拜登再戰2024？ 大金主竟質疑他命恐沒那麼長

《華盛頓郵報》20日指出，拜登告訴幕僚，他將在2024年大選中爭取連任。（路透）

2021/11/21 18:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕剛滿79歲的美國總統拜登傳出長息肉、步伐僵硬是因為罹患脊椎關節炎，不過醫生為他背書健康狀況無虞。《華盛頓郵報》20日報導，拜登及核心圈最近向盟友保證，拜登將爭取2024連任。拜登若順利連任，屆時已高齡82歲，就連金主都懷疑，拜登的身體狀況會不會下滑，回應先看一下「死亡率表」。

報導指出，這項訊息主要是想轉移民主黨內對共和黨將重掌國會的日益擔憂，試圖打消許多民主黨人認為拜登因年邁及人氣下降，可能不會尋求連任的揣測，同時阻止副總統賀錦麗及其他潛在人選「妄想」代表民主黨出馬參選。

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拜登在參院的28年老同事、前參議員陶德（Chris Dodd）表示：「我聽到他說的唯一一件事情就是，他打算再次參選。我很高興他要這麼做。」

11月一項線上募款活動中，拜登也告訴一小群金主他打算尋求連任。參加同一募款活動的賓州前州長蘭德爾（Ed Rendell）說：「他公開表示自己一直堅信如此，且不曾改變。要是他覺得身心無力完成工作，就不會參選。」

不過部分民主黨人對拜登及其團隊發出的尋求連任說法，持懷疑態度。佛羅里達州律師摩根（John Morgan）是拜登2020年大選大金主，他不確定拜登是否會尋求連任。「他未來3年的健康狀況如何？」他問道，「看看美國的死亡率表，就知道我在說什麼」。

死亡率表（mortality tables）又稱為生命表，是特定時間內特定人群的死亡率統計分析，可以反映生存率、死亡率、平均剩餘壽命等，是人壽保險給付的重要依據。

華郵分析，如果拜登最終未參選，有人擔心民主黨目前缺乏明顯領先者，黨內初選競爭可能會很慘烈。

根據日前公布的「今日美國報/薩福克大學民調」（USA TODAY/Suffolk University Poll）指出，拜登支持率只剩37.8%，不支持度達59%，64%的人不希望拜登競選連任。根據該民調，賀錦麗更不受美國人歡迎，只有27.8%的支持率，51.2%的人不認同她在任期間的表現。

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