可怕！母持刀狂刺後狠心丟進河中 3歲女童當場死亡

巴西近日發生1起母親虐殺兒童事件，1名25歲患有精神疾病母親，突然持刀刺傷僅3歲女童，接著再把她丟進河中淹死，事發後，這名母親被家屬問起女兒去向，竟冷靜坦承犯案；據悉，目前這名母親已被拘禁中。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

2021/11/30 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕巴西近日發生1起母親虐殺兒童事件，1名25歲患有精神疾病的母親，突然持刀刺傷3歲女兒，接著再把她丟入河中淹死，事發後，這名母親被家屬問起女兒去向，卻冷靜坦承犯案；據悉，目前這名母親已被警方拘禁中。

綜合外媒報導，1名25歲患有精神疾病的母親米努托（Karine Minuto），與前夫共同監護3歲女兒阿吉亞爾（Manoela Minuto Aguiar）。米努托於本月28日照顧孩子，突然情緒失控，持刀狂刺後，接著將受傷的女童阿吉亞爾丟入附近一條河，使她活活淹死。

請繼續往下閱讀...

嫌犯米努托的父親透露，因擔心米努托精神狀況，當日特別前往拜訪米努托住所，進門後卻沒有看見阿吉亞爾的蹤跡；未料當他問起阿吉亞爾行蹤時，米努托卻大方坦承犯下毒手，更聲稱「她（阿吉亞爾）去了天堂」。

家屬報案後，警方即刻派出人員搜索，不久後在巴雷托海灘（Barretto Beach）發現阿吉亞爾遺體。

當地警方表示，死者身上雖有刺傷痕跡，但女童是因溺水致死；警方指控米努托過失殺人罪，目前被拘禁中，此案已展開細部調查。

Karine da Silve Minuto foi presa em flagrante pelo crime de homicídio consumado.#PortaliG https://t.co/b5CJXe4eje — Portal iG （@iG） November 28, 2021

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法