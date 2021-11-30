為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    可怕！母持刀狂刺後狠心丟進河中 3歲女童當場死亡

    巴西近日發生1起母親虐殺兒童事件，1名25歲患有精神疾病母親，突然持刀刺傷僅3歲女童，接著再把她丟進河中淹死，事發後，這名母親被家屬問起女兒去向，竟冷靜坦承犯案；據悉，目前這名母親已被拘禁中。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    巴西近日發生1起母親虐殺兒童事件，1名25歲患有精神疾病母親，突然持刀刺傷僅3歲女童，接著再把她丟進河中淹死，事發後，這名母親被家屬問起女兒去向，竟冷靜坦承犯案；據悉，目前這名母親已被拘禁中。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    2021/11/30 15:46

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西近日發生1起母親虐殺兒童事件，1名25歲患有精神疾病的母親，突然持刀刺傷3歲女兒，接著再把她丟入河中淹死，事發後，這名母親被家屬問起女兒去向，卻冷靜坦承犯案；據悉，目前這名母親已被警方拘禁中。

    綜合外媒報導，1名25歲患有精神疾病的母親米努托（Karine Minuto），與前夫共同監護3歲女兒阿吉亞爾（Manoela Minuto Aguiar）。米努托於本月28日照顧孩子，突然情緒失控，持刀狂刺後，接著將受傷的女童阿吉亞爾丟入附近一條河，使她活活淹死。

    嫌犯米努托的父親透露，因擔心米努托精神狀況，當日特別前往拜訪米努托住所，進門後卻沒有看見阿吉亞爾的蹤跡；未料當他問起阿吉亞爾行蹤時，米努托卻大方坦承犯下毒手，更聲稱「她（阿吉亞爾）去了天堂」。

    家屬報案後，警方即刻派出人員搜索，不久後在巴雷托海灘（Barretto Beach）發現阿吉亞爾遺體。

    當地警方表示，死者身上雖有刺傷痕跡，但女童是因溺水致死；警方指控米努托過失殺人罪，目前被拘禁中，此案已展開細部調查。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    悚！巴西警復仇虐殺8名黑幫 切除生殖器、斬首棄屍沼澤
    2021/11/25 17:09

    悚！巴西警復仇虐殺8名黑幫 切除生殖器、斬首棄屍沼澤
    太扯！女嬰早產亡「不見遺體」 父母開棺驚見一袋內衣
    2021/11/02 10:57

    太扯！女嬰早產亡「不見遺體」 父母開棺驚見一袋內衣

    氣溫溜滑梯！揭秘「下身保暖」穿搭術
    驚！ 海灘撞見纏滿藤壺「無頭屍」 她勇敢一摸傻眼了
    2020/11/23 14:52

    驚！ 海灘撞見纏滿藤壺「無頭屍」 她勇敢一摸傻眼了
    嚇死人！ 退休金限「本人領取」 婦人竟推著屍體到銀行
    2020/10/19 22:56

    嚇死人！ 退休金限「本人領取」 婦人竟推著屍體到銀行

    台電電力交易平台正式營運
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播