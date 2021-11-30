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    烏干達傳簽下苛刻合約機場恐被沒收 中國嚴正否認

    恩德培國際機場（Entebbe International Airport）。（法新社）

    恩德培國際機場（Entebbe International Airport）。（法新社）

    2021/11/30 08:29

    〔即時新聞／綜合報導〕2015年時，烏干達和中國進出口銀行簽訂協議，以2%利率借貸2億美元（約新臺55億元），用於當地恩德培國際機場（Entebbe International Airport）的擴建工程，貸款期限20年，含7年寬限期，但目前傳出寬限期將結束，烏干達可能無法償還貸款，中國恐怕將接管機場，對此中國嚴正否認。

    《德國之聲》報導，烏干達議會上個月調查發現，跟中國的貸款協議有一些嚴苛的條件，像是違約可能會沒收機場，負責調查的議員表示，合約中，中國進出口銀行有機場年度預算批准權，允許中國在對方違約的情況下接管機場，而且雙方有任何訴訟，都要依據中國法律在中國打官司。

    此外，烏干達今年曾經派員前往北京，試圖重新就合約談判，但中國拒絕，烏干達財政部長甚至針對貸款的不當處理方式向議會道歉。

    報導表示，對於這些消息，中國駐烏干達大使館嚴正否認，指出「所謂烏干達為中國融資犧牲核心資產的惡意揣測毫無事實依據」，不過並沒有對合約方面多做說明，此外機場並非烏干達接受中國資助的唯一項目，另外像水電站、高速公路都有中資身影。

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