台海軍情》罕見！反制27架次共機擾台 美軍P-8A飛台海「畫中線」

美國海軍P-8A路線繞過台灣。（翻攝自南海戰略態勢感知推特）

2021/11/29 19:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國解放軍28日派出27架軍機擾台，其中首見「運油20」現蹤我西南空域，再度成為國際關注焦點。中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台29日在推特發文指出，美海軍1架P-8A海神式海上巡邏機（AE6832）同日從日本三澤基地起飛，繞過台灣南部，自南向北穿越台灣海峽！

相較於以往美軍軍機飛行路徑，通常都在台灣的北部海域或南海、巴士海峽一帶飛行，穿越台海的飛行路線相當罕見。中國官媒報導相關消息時，直呼美軍此舉「挑釁」。

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P-8A海神式海上巡邏機是美國波音公司為美海軍研製的最新一代多用途反潛飛機，由波音737客機改進而來。自2013年起，P-8A開始代替美國海軍裝備的P-3C「獵戶座」執行海上巡邏、偵察和反潛作戰等任務，該機內有5個彈倉、外有6個武器掛載點。

波音公司聲稱，P-8A可有效在陸地和水上執行各項任務，包括反潛、搜救、海上封鎖，以及遠程情報、監視、目標截獲和偵察等，武器配備包括AGM-84魚叉反艦飛彈、AGM- 84K SLAM遠端對地攻擊飛彈、AGM-65小牛空對地飛彈、Mk-46與Mk-50魚雷、深水炸彈等，戰力傑出。

這並非美軍戰機首次穿越台灣海峽，今年6月2日也傳出美國海軍P-8A海上巡邏機由日本嘉手納基地起飛，經過中國東海防空識別區（ADIZ）進入台灣ADIZ，並沿台海中線向南飛行，路徑完全就是「畫海峽中線」。

美軍P-8A海神式海上巡邏機。（歐新社檔案照）

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