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    立陶宛如何成為抗中急先鋒？ 德學者分析「小國優勢」

    德國學者朗恩指出，立陶宛國家規模小，對中國的經濟依賴也小，所以可以不像許多歐洲國家一樣懼怕中國。圖為立陶宛國旗。（路透）

    德國學者朗恩指出，立陶宛國家規模小，對中國的經濟依賴也小，所以可以不像許多歐洲國家一樣懼怕中國。圖為立陶宛國旗。（路透）

    2021/11/28 13:31

    〔即時新聞／綜合報導〕立陶宛無懼中國施壓，積極與我國合作，成為歐洲的「抗中急先鋒」。德國科學與政治基金會（SWP）學者朗恩（Kai-Olaf Lang）分析指出，由於立陶宛國家規模小，對中國的經濟依賴也小，所以不像許多歐洲國家一樣懼怕中國。

    根據《德國之聲》報導，立陶宛5月退出中國與中歐、東歐所組成的17+1合作機制，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）7月時透露將在台灣設立代表處，提升與台灣之間的合作關係；9月15日時，美國國務卿布林肯在華府會見藍斯柏吉斯，表示當立陶宛面對中國脅迫時，美國將堅定支持。11月18日，「駐立陶宛台灣代表處」正式掛牌，中國為此報復，將中國與立陶宛關係降為「代辦級」。

    朗恩表示，立陶宛政府在成立之初就是要為了自由民主而戰，支持世界各地為自由抗爭其中就包括台灣，且立陶宛將中國視為俄羅斯盟友，立陶宛自獨立後持續站在反俄羅斯影響力的前線，並希望得到美國更多支持。立陶宛在1990年率先脫離蘇聯獨立，獨立運動領導人藍斯柏吉斯（Vytautas Landsbergis）在獨立後出任立陶宛最高委員會主席，而他正是現任外長藍斯柏吉斯的祖父。

    朗恩指出，中東歐國家近期紛紛對中國近年來投資規模縮小表示失望，但立陶宛正是因為國家小，對中國在經濟上依賴較少，即使受到中國制裁損失也少，所以才不像歐洲其他很多國家那樣畏懼中國。另外，在新冠肺炎疫情中，立陶宛和其他歐洲國家逐漸察覺對中國產品、中國供應鏈依賴性太強可能帶來的危險。

    針對中國與立陶宛之間的外交關係，朗恩認為，北京現在雖然態度強硬，但只是降低雙方外交級別，目的是避免局勢進一步激化，同時也保留施壓空間，立陶宛方面也不希望事情鬧到無法收拾的地步。

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