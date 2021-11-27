防範新病毒株…拜登下入境禁令 達美、聯航依舊不改南非航班

為了防止武漢肺炎新變種病毒入侵，美國總統拜登宣布對非洲8國實施旅遊限制。（美聯社）

2021/11/27 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕在非洲現蹤的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新變種病毒「Omicron」引發國際恐慌，美國總統拜登決定對非洲8國頒布入境限制防止變種病毒入侵，29日起生效。但美國唯2有直飛當地航班的達美、聯合航空都指出，目前不打算對飛往南非航班做出調整

綜合外媒報導，世界衛生組織（WHO）27日將在非洲南部出現的武漢肺炎新變異株B.1.1.529列為「高關注變異株」（variants of concern），並將其命名為Omicron。拜登隨後宣布，29日起將對南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼王國、莫三比克以及馬拉威的非美國公民實施新的旅行禁令。

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對此，代表全美各大航空公司的美國航空協會回應，由於「相關細節還不得而知，許多問題尚待解答」，協會仍與美國政府溝通中。目前每週有3個航班往來南非約翰尼斯堡和美國喬治亞州首府亞特蘭大的達美航空（Delta Air Lines）表示，「此刻並無調整航班的計畫」。

另外，每週有5個航班往返約翰尼斯堡和紐約紐瓦克（Newark）機場的聯合航空（United Airlines）也表示，他們仍在可行的情況下，「為非洲和美國的必要物資和人員往來，維持不可或缺的安全航線」，也強調會按照原定計畫，於12月1日恢復紐瓦克與南非開普敦的航線。

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