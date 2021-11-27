防範新變種 拜登下令禁南非等8國旅客入美

2021/11/27 05:30

〔中央社〕美國總統拜登今天下令，為防範在非洲南部肆虐的COVID-19新型變種病毒株Omicron，29日起限制南非等8國旅客入境美國。拜登呼籲民眾迅速接種追加劑，加強自身保護力。

世界衛生組織（WHO）今天將在非洲南部出現的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株B.1.1.529列為「高關注變異株」（variants of concern），並將其命名為Omicron。

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拜登雖在麻薩諸塞州與家人度過感恩節，但他今天仍聽取白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）就新病毒株進行簡報。拜登隨後下令，29日起對來自南非等8國的非美籍旅客實施旅遊限制，作為預防措施，直到外界對新病毒株有更多了解。

這8國包括南非、波札那 、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克與馬拉威。

世衛指出，南非11月24日向他們通報Omicron變異株，此變異株具有大量變異，部分令人擔憂。華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，Omicron變異株約有50個變異，在刺突蛋白上有超過30個，科學家擔心此病毒株可能傳播力更高或會降低疫苗效力。

拜登發布聲明強調，新變種的出現再次說明，除非全球接種疫苗，否則這場疫情不會結束。他呼籲下週參與世界貿易組織（WTO）部長會議的各國，能支持豁免COVID-19疫苗專利，讓疫苗得以在全球製造。

拜登也呼籲已完整接種COVID-19疫苗的民眾，盡快施打追加劑，「這是加強自身保護力最好的方式」。他說，美國衛生當局已批准18歲以上民眾施打追加劑，離第2劑須隔至少6個月，全國有8萬個接種站。

拜登指出：「（接種追加劑）安全、免費又方便。現在就去施打追加劑，才能在假期期間獲得額外保護。」

拜登也向尚未打疫苗的民眾喊話，希望他們今天就去接種疫苗。他說，美國引領全球，為5至11歲孩童施打COVID-19疫苗，青少年疫苗接種工作也已進行數個月，但需要所有年齡層中更多美國人拿出行動，取得這項「救命保護」。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，美國完整接種覆蓋率約達6成，其中近2成民眾已選擇施打追加劑。（編輯：徐睿承）1101127

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