為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐洲淪陷！比利時首例新變種病毒現蹤 無南非旅遊史

    武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）肆虐全球，比利時今（26）日傳出首起變異株「B.1.1.529」（擬命名為「Nu」）病例，也是歐洲各國間的首例發現，且該病例未曾到訪南非或鄰近國家，說明變種病毒已經擴散。圖為比利時衛生部長范登布魯克（ Frank Vandenbroucke）。（歐新社）

    武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）肆虐全球，比利時今（26）日傳出首起變異株「B.1.1.529」（擬命名為「Nu」）病例，也是歐洲各國間的首例發現，且該病例未曾到訪南非或鄰近國家，說明變種病毒已經擴散。圖為比利時衛生部長范登布魯克（ Frank Vandenbroucke）。（歐新社）

    2021/11/26 22:27

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）肆虐全球，近日世衛（WHO）宣布發現新變異株「B.1.1.529」（擬命名為「Nu」），引起各國擔憂，比利時今（26）日傳出首起變異株病例，也是歐洲各國間的首例發現，且該病例未曾到訪南非或鄰近國家，說明變種病毒已經擴散。

    據《衛報》報導，比利時今（26）日發現首起武肺變種病毒「B.1.1.529」案例，該病患在11日前曾從土耳其旅行至埃及，並開始發展輕微的流感症狀，經檢疫分析後確認病毒為變異株。

    報導指出，該病患並未有任何南非或鄰近非洲國家的旅遊史，其家屬也未有出現任何症狀，但該病患採檢的樣本中病毒含量極高。

    據悉，世衛日前宣布已發現新的武漢肺炎新型冠狀病毒變異株「B.1.1.529」，未來預計將被命名為「Nu」，在此之前，僅在波札那、南非、香港等3國現蹤。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》BioNTech著手研究B.1.1.529變種 最遲兩週內拿到數據
    2021/11/26 21:39

    武漢肺炎》BioNTech著手研究B.1.1.529變種 最遲兩週內拿到數據
    武肺變種病毒來勢洶洶 歐亞多國急禁航班
    2021/11/26 19:35

    武肺變種病毒來勢洶洶 歐亞多國急禁航班

    從大嬸回歸魔鬼身材！葉家妤越演越瘦
    武肺新毒株「Nu」是大魔王？ 林氏璧示警：比Delta plus更值得擔心
    2021/11/26 18:45

    武肺新毒株「Nu」是大魔王？ 林氏璧示警：比Delta plus更值得擔心
    武肺新毒株「B.1.1.529」非洲現蹤 南非有22例個案
    2021/11/26 15:35

    武肺新毒株「B.1.1.529」非洲現蹤 南非有22例個案

    台電電力交易平台正式營運
    新變異株威脅非洲 羅一鈞：上月曾有2例南非境外移入病例
    2021/11/26 15:22

    新變異株威脅非洲 羅一鈞：上月曾有2例南非境外移入病例
    嚴防新變異株「B.1.1.529」侵台 這6國入境一律住集中檢疫所14天
    2021/11/26 14:26

    嚴防新變異株「B.1.1.529」侵台 這6國入境一律住集中檢疫所14天
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播