歐洲淪陷！比利時首例新變種病毒現蹤 無南非旅遊史

武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）肆虐全球，比利時今（26）日傳出首起變異株「B.1.1.529」（擬命名為「Nu」）病例，也是歐洲各國間的首例發現，且該病例未曾到訪南非或鄰近國家，說明變種病毒已經擴散。圖為比利時衛生部長范登布魯克（ Frank Vandenbroucke）。（歐新社）

2021/11/26 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）肆虐全球，近日世衛（WHO）宣布發現新變異株「B.1.1.529」（擬命名為「Nu」），引起各國擔憂，比利時今（26）日傳出首起變異株病例，也是歐洲各國間的首例發現，且該病例未曾到訪南非或鄰近國家，說明變種病毒已經擴散。

據《衛報》報導，比利時今（26）日發現首起武肺變種病毒「B.1.1.529」案例，該病患在11日前曾從土耳其旅行至埃及，並開始發展輕微的流感症狀，經檢疫分析後確認病毒為變異株。

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報導指出，該病患並未有任何南非或鄰近非洲國家的旅遊史，其家屬也未有出現任何症狀，但該病患採檢的樣本中病毒含量極高。

據悉，世衛日前宣布已發現新的武漢肺炎新型冠狀病毒變異株「B.1.1.529」，未來預計將被命名為「Nu」，在此之前，僅在波札那、南非、香港等3國現蹤。

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