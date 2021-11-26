武肺新毒株「B.1.1.529」非洲現蹤 南非有22例個案

非洲南部的波札那發現「B.1.1.529」新毒株後，南非再爆22起確診個案。（圖為南非民眾排隊接種疫苗，資料照，路透）

2021/11/26 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕非洲南部的波札那（Botswana）發現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「B.1.1.529」新毒株，南非（South Africa）衛生當局及科學家皆戒慎恐懼，國家傳染病研究所（NICD）更在檢測後發現全國有22例變異株感染個案。

根據《半島電視台》報導，針對波札那發現「B.1.1.529」新毒株一事，南非衛生部長法赫拉（Joe Phaahla）表示，這種變異病毒，就是武肺疫情恐呈「指數增加」的原因。

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而科學家則於25日指出，「B.1.1.529」的刺突蛋白（Spike Protein）的突變群數量「相當不尋常」，能使身體躲過免疫反應，同時更加容易傳播。

南非國家傳染病研究所表示，經過基因定序測試後，國內已確認有22例新變種病毒的感染個案；之後也透過聲明指出，目前該國豪登省內（Gauteng），包含約堡（Johannesburg）及首都普勒托利亞（Pretoria），確診率快速增加中。

南非基因監控網（The Network for Genomic Surveillance）專家奧里維拉（Tulio de Oliveira）則坦言：「該變種病毒具有許多突變體，不幸地讓疫情死灰復燃。」

南非24日通報確診數超過1200例，相比月初單日100起個案，有顯著躍升，而在「B.1.1.529」現蹤前，政府預估第四波疫情，將隨即將到來的「節日旅行季」，再次攀升。

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