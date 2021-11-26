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    武肺變種病毒來勢洶洶 歐亞多國急禁航班

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新變異株「B.1.1.529」（擬命名為「Nu」），已在波札那、南非與香港3處現蹤，歐洲各國包括英國、義大利，乃至整個歐盟，都已經或將要緊急禁止來自南非的航班，亞洲則如印度、新加坡，也都將縮緊入境政策。圖為英國倫敦希斯路機場。（彭博檔案照）

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新變異株「B.1.1.529」（擬命名為「Nu」），已在波札那、南非與香港3處現蹤，歐洲各國包括英國、義大利，乃至整個歐盟，都已經或將要緊急禁止來自南非的航班，亞洲則如印度、新加坡，也都將縮緊入境政策。圖為英國倫敦希斯路機場。（彭博檔案照）

    2021/11/26 19:35

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新變異株「B.1.1.529」（擬命名為「Nu」），已在波札那、南非與香港3處現蹤，歐洲各國包括英國、義大利，乃至整個歐盟，都已經或計畫緊急禁止來自南非的航班，亞洲則如印度、新加坡，也都將縮緊入境政策。

    《路透》報導，自世衛組織（WHO）宣布發現武肺新變異株「B.1.1.529」（擬命名為「Nu」）後，且已經在波札那、南非與香港3地現蹤後，歐亞各國風聲鶴唳，緊急縮緊海關政策，就怕一旦變種病毒傳入，再度引起大流行，對當前已受疫情重創的社會、經濟雪上加霜。

    報導指出，英國首先禁止南非及其周遭各國的航班，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也立刻表示歐盟將暫停該區域航班。對此，義大利已經禁止14天內曾到訪南非的旅客入境。

    亞洲方面，印度雖然本月初剛鬆綁入境政策，但也立刻因變種病毒的消息，宣布將針對南非及其他高風險國家旅客加強檢疫和追蹤；新加坡及日本也接連宣布，將限制南非及周遭5個變種病毒高風險國家的旅客入境。

    據悉，雖然目前科學家仍在研究變種新冠病毒的威脅性，但隨著北半球進入寒冷的冬季，人群將在室內頻繁接觸，各國政府都不敢鬆懈，希望能夠以「快速、強力、立即」的原則來進行防疫。

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