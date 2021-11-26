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    彭帥事件的低調當事人 外媒揭露張高麗的過往

    中國前副總理張高麗（右）與俄羅斯總統普廷。（法新社）

    中國前副總理張高麗（右）與俄羅斯總統普廷。（法新社）

    2021/11/26 13:43

    〔即時新聞／綜合報導〕中國網球名將彭帥因為自爆與高官的不倫案，導致身陷人身安全疑慮，外界也因此把砲口指向中國政府，但事件中的另一位主角，前副總理張高麗卻鮮少被提及，外媒25日揭露張高麗的過往，看他是以什麼樣的形象和方式，在中國政壇拿到巨大的權力。

    《紐約時報中文網》報導，現年75歲的張高麗出生於福建一個漁村，童年時就失去父親，長大後在廈門大學攻讀經濟學，後來因為文革中斷學業，只好到中國南方的石油公司搬運水泥，因為表現優異，幾年內就升到管理階層，而且因為有受過一些高等教育，加上經濟專業知識，開啟他的官職人生。

    報導指出，張高麗擔任過深圳市委書記、山東省委書記，2007年被提拔到天津，他推動了新曼哈頓計畫，希望能把這個工業城市改造成商業中心，雖然計畫並不成功，但他在2012年被升至中央領導層，成為副總理，協助中國領導人習近平與俄國談判石油協議，推動一帶一路計畫，以及在2016年時，處理2022年冬奧的籌備工作。

    報導表示，張高麗的形象是嚴肅、低調而且不苟言笑，興趣是看書、下棋與打網球，2018年張高麗退休後，從大眾眼前消失，如今因為彭帥事件再度被提及。

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