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    中國官員當選國際刑警組織執委 對華跨國議會聯盟關切

    國際刑警組織（Interpol）今天宣布中國公安部國際合作局副局長胡彬郴當選亞洲地區執行委員，任期3年。（法新社）

    國際刑警組織（Interpol）今天宣布中國公安部國際合作局副局長胡彬郴當選亞洲地區執行委員，任期3年。（法新社）

    2021/11/25 20:03

    〔中央社〕國際刑警組織（Interpol）今天宣布中國公安部國際合作局副局長胡彬郴當選亞洲地區執行委員，任期3年。串連全球超過200名跨黨派議員的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）對此表達高度關切。

    IPAC透過聲明指出，中華人民共和國屢次濫用Interpol最高級別的「紅色通緝令」追捕流亡海外的異議人士。胡彬郴當選無異於給中華人民共和國利用Interpol遂行壓迫政策開綠燈，置數以千計的香港、維吾爾、西藏、台灣及中國海外異議人士於更大險境。

    IPAC強調，不能讓中華人民共和國繼續在海外伸展它的警察統治長鞭。IPAC再度呼籲各國政府撤銷與中華人民共和國的引渡條約，並確保海外相關異議人士免於北京當局騷擾及脅迫。

    除了胡彬郴，Interpol今天選出的另一名亞洲區執委是印度籍的辛哈（Praveen Sinha）。

    IPAC於15日串連4大洲20個國家約50名議員聯名致函各國部長，另有40名維權人士致函Interpol成員國政府，示警胡彬郴當選將對中國、香港、台灣、西藏及維吾爾海外社群與異議人士構成嚴重後果。

    雖然人權紀錄惡劣，中國時任公安部副部長孟宏偉在2016至2018年擔任Interpol主席，去年中國更獲選進入聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）。台灣則在1984年被迫退出後，連年爭取以觀察員身分出席Interpol大會未果。

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