阿根廷熱門景點傳食人魚攻擊事件 數十人受傷...受害者被咬掉一塊肉

阿根廷聖塔菲省的巴拉那河畔21日發生食人魚攻擊事件，有不少人被咬傷。（翻攝推特）

2021/11/25 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷聖塔菲省的巴拉那河畔是熱門觀光景點，不少人會前去游泳，卻在21日發生數起泳客遭食人魚攻擊咬傷事件，傷口鮮血直流的照片在網路上引發關注；對此，相關單位已緊急祭出禁令因應，暫時禁止民眾下水。

根據《每日郵報》報導，食人魚攻擊事件前後造成至少30人受傷，目前有幾位受害者的傷勢情況曝光；其中一名13歲女孩小指被咬斷，有受害者的腳背被啃出深深的傷口，鮮血直流，而另外一名受害者則被咬到手指，一塊肉被活生生撕下，從照片中可以看出明顯凹陷。

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對此，當地救生員工會代表貝拉迪爾（Sergio Berardi）表示，肇事的應該是「紅腹食人魚」（palometas），可能受到高水溫、低水位影響才會發動攻擊，而這些食人魚傾向在淺灘移動，正好與泳客戲水區重疊，「我們也沒預料到夏天開始前就發生這種意外」。

據報，該景點在2013年耶誕節前後曾發生食人魚大規模襲擊事件，當時有數十人被咬傷，其中20多人是兒童；此前，當地2008年也發生過類似事件，當時有40人受傷，發生於本月21日的襲擊事件則是自2008年以來最嚴重的一次。

貝拉迪爾補充，當救生員看到1、2人被咬時就立刻要求民眾立刻上岸，但這些食人魚成群結隊出沒，而觀光客實在太多，很難及時讓所有人都上岸。

圖為當地2013年聖誕節前後發生的食人魚攻擊事件受害者傷勢情況。（歐新社）

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