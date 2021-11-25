她大讚用「神機」按磨臉變超光滑 網崩潰：那是用在下面的

希拉蕊在社群平台分享，她日前網購1隻「情趣用品」來按摩臉部，發現不僅能夠調整力度與震動強度，還可以促進臉部循環，讓她大為驚艷，該PO文已超過290萬觀看，引起許多網友討論。（圖擷取自「simply.hillary」Tiktok、本報合成）

2021/11/25 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕1名女網友在社群平台分享，她日前網購1隻按摩器，發現不僅能夠調整吸力與震動強度，經按摩後，還可以促進臉部循環，讓她大為驚艷，她轉而錄製影片上傳，未料網友看到後直呼「你怎麼會拿情趣用品來按摩臉！」，該PO文目前已超過290萬觀看，引起許多網友討論。

希拉蕊（Hillary）日前在社群平台「Tiktok」發布一臉部保養的影片，內容可見，她拿著1支粉紅色按摩棒在臉上按摩，並說「這款機器的吸力很好，還可以調整震動強度，我的臉被按摩後，因為受刺激還能促進血液循環，用完皮膚還變得很光滑，真的讓我很驚艷！」。

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影片曝光後，許多網友看到後，紛紛表達不同看法，有人說「這真的不是用來保養臉部的工具，而是用在下面重要部位...」、「親愛的，這是情趣用品，不是用在臉上的」、「我覺得她是故意這麼做的」、「我才不會上當！」、「好好笑，我認為她是刻意嘲諷，我有抓到你的笑點！」。

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