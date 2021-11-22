13歲少年陪姊生孩子！過程「表情逐漸扭曲」引百萬網觀看

國外1名人妻在社群平台分享，她在分娩第2個孩子時，年僅13歲的弟弟要求進產房陪產，親眼見證外甥的誕生。（圖擷取自「jayceeelizabeth3」Tiktok、本報合成）

2021/11/22 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕國外1名人妻在社群平台分享，她在分娩第2個孩子時，年僅13歲的弟弟要求進產房陪產，親眼見證外甥的誕生，未料弟弟在過程中表情逐漸扭曲，她感到有趣將此上傳發文，這則PO文引起超過120萬名網友討論與留言。

綜合外媒報導，1名育有2寶的人妻伊莉莎白（Jaycee Elizabeth）於本月11日在社群平台「Tiktok」分享一段影片，她提到此為約2年前的影片，由妹妹掌鏡錄下自己分娩過程，當時自己已待產約30小時，準備進入產房時，年僅13歲的弟弟提出要求也想進房陪伴；她說，「弟弟在產房待了全程約2小時，而他與部分成年男性相較，似乎表現更好，我為此感到驕傲」。

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從影片可見，13歲的弟弟站在門邊，看著伊莉莎白生產這段期間，不時摸臉、手扶著額頭，甚至一度墊腳想看清楚分娩情況，神態相當緊張；伊莉莎白笑說，「弟弟事後還告訴我，他當時不曉得竟會有除了嬰兒外的東西一起生出來！」。

網友看到影片後，紛紛留言，有人說「他看起來超緊張的，表情好豐富」、「不知道有其他東西一起排出來...完全戳到笑點！」，部分網友大讚「他有一天會成為很棒的丈夫」、「表現真成熟，你的父母真棒！」。

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