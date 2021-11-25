從小開始養！2隻愛犬與鄰居狗打架 飼主上前制止竟遭咬死

1名48歲女子弗蘭吉奧尼發現家中2隻狗與鄰居起衝突，她上前阻止卻遭到愛犬襲擊，被當場活活咬死。（圖擷取自「rachiriusthebandog」Instagram）

2021/11/25 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州近期發生1起狗襲擊飼主事件，1名48歲女子發現家中2隻狗與鄰居的狗起衝突，她上前阻止卻遭到愛犬襲擊，被當場活活咬死；據悉，女子從2隻狗是幼犬時開始飼養，目前當地警方已介入調查中。

綜合外媒報導，48歲女子弗蘭吉奧尼（Tiffany L. Frangione）本月19日被發現陳屍於自家住所後院；警方獲報，緊急抵達現場，由於弗蘭吉奧尼的脖子有嚴重撕裂傷，初步推測死因是被2隻狗咬死，分別為3歲的混種阿拉斯加哈士奇犬與3歲的混種比特犬。

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報導指出，弗蘭吉奧尼從這2隻狗不到1歲時，便開始飼養，未料卻發生這起憾事；事發後，經弗蘭吉奧尼的丈夫同意下，這2隻狗已被送當地動物收容所，未來將被安樂死。

警方經初步調查後表示，事發當日2隻狗在住所後院時，突然隔著柵欄杆與鄰居狗打架，疑弗蘭吉奧尼上前阻止雙方，才會被愛犬襲擊，目前已將弗蘭吉奧尼送往驗屍，待法醫提供確切死因，此案已展開調查中。

'Truly blessed.' Houston woman mauled to death by her own dogs in backyard https://t.co/QFA1Qkwecv #Tiffany Frangione #dog attack #dog mauling — Scallywagandvagabond （@ScallywagNYC） November 25, 2021

經受害者弗蘭吉奧尼的丈夫同意下，這2隻狗已被送當地動物收容所。（圖擷取自「mashatheloverpuppy」Instagram）

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