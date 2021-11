從小開始養！2隻愛犬與鄰居狗打架 飼主上前制止竟遭咬死

2021/11/25 17:02

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州近期發生1起狗襲擊飼主事件,1名48歲女子發現家中2隻狗與鄰居的狗起衝突,她上前阻止卻遭到愛犬襲擊,被當場活活咬死;據悉,女子從2隻狗是幼犬時開始飼養,目前當地警方已介入調查中。

綜合外媒報導,48歲女子弗蘭吉奧尼(Tiffany L. Frangione)本月19日被發現陳屍於自家住所後院;警方獲報,緊急抵達現場,由於弗蘭吉奧尼的脖子有嚴重撕裂傷,初步推測死因是被2隻狗咬死,分別為3歲的混種阿拉斯加哈士奇犬與3歲的混種比特犬。

請繼續往下閱讀...

報導指出,弗蘭吉奧尼從這2隻狗不到1歲時,便開始飼養,未料卻發生這起憾事;事發後,經弗蘭吉奧尼的丈夫同意下,這2隻狗已被送當地動物收容所,未來將被安樂死。

警方經初步調查後表示,事發當日2隻狗在住所後院時,突然隔著柵欄杆與鄰居狗打架,疑弗蘭吉奧尼上前阻止雙方,才會被愛犬襲擊,目前已將弗蘭吉奧尼送往驗屍,待法醫提供確切死因,此案已展開調查中。

'Truly blessed.' Houston woman mauled to death by her own dogs in backyard https://t.co/QFA1Qkwecv #Tiffany Frangione #dog attack #dog mauling