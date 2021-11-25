彭帥行蹤成謎 澳洲朝野議員籲政府以外交手段抵制北京冬奧

澳洲考慮以外交手段抵制2022年北京冬奧。（資料照，法新社）

2021/11/25 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕網球女將彭帥自月初驚爆遭中國前國務院副總理張高麗性侵後，行蹤成謎，儘管中方透過照片、影音釋疑，但仍無法消除外界憂慮她人身安全的雜音。對此，澳洲國會議員呼籲政府以「外交抵制」手段向中國抗議，正考慮明年北京冬奧開幕時，不派官員與會。

根據澳媒《雪梨晨鋒報》報導，鑒於對彭帥的安危欲發關注，澳洲工黨（Labor Party）及自由黨（Liberal Party）的國會議員皆敦促政府，抵制明年2月即將於中國舉辦的北京冬奧，僅允許運動員參賽，政府將不派官方代表團出席。

請繼續往下閱讀...

美國總統拜登本月已證實，為了抗議中國在香港、新疆及西藏的人權紀錄，美方考慮祭出外交手段抵制，而英國與加拿大也正在評估他們對此事的立場。

澳洲政府仍在等待美國拍板，再呼籲各國加入抵制行列，與其他志同道合的國家同進退。而目前澳方考慮的選項中，可能將不派包含澳洲駐中國大使在內的政府官員參加冬奧，但澳洲官方拒絕公開承認這是「抵制行為。」

目前，澳洲體育部長科爾貝克（Richard Colbeck）與外交部長佩恩（Marise Payne）的動向相對明確，已經不太可能參加2022年北京冬奧。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

澳洲體育部長科爾貝克。（歐新社）

澳洲外交部長佩恩。（路透）

中國網球女將彭帥。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法