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    死後不得安寧......中國正妹網紅不治 骨灰竟遭掉包拿去冥婚！

    中國正妹網紅「羅小貓貓子」上月直播中竟尋短，粉絲相當錯愕。（圖翻攝自微博）

    中國正妹網紅「羅小貓貓子」上月直播中竟尋短，粉絲相當錯愕。（圖翻攝自微博）

    2021/11/23 21:51

    〔即時新聞／綜合報導〕來自中國湖南省的女網紅「羅小貓貓子」上個月在直播中尋短，經搶救後宣告不治，讓不少粉絲相當錯愕。近日又有消息爆出，「羅小貓貓子」的骨灰遭殯儀館人員掉包，欲將其送去「冥婚」，引發熱議。

    綜合中媒報導，「羅小貓貓子」因長相漂亮，時常在網路分享有趣生活短片和穿搭，在抖音（Tiktok）上擁有超過70萬粉絲，生前從湖南搬到山東省。今年10月15日在抖音上開直播時，「羅小貓貓子」突然拿出一個裝著不明液體的寶特瓶，聲稱想尋短；觀眾以為是開玩笑，還留言慫恿她喝掉，沒想到「羅小貓貓子」真的一口喝掉，之後送醫急救仍告不治。

    目前「羅小貓貓子」的抖音帳號已註銷，據悉她在抖音上發布的最後一支影片就有透露患憂鬱症，但平時的影片風格歡樂，粉絲都沒當真。

    讓中國網友震驚的不只如此，今（23日）又有消息傳出「羅小貓貓子」的骨灰遭殯儀館掉包，送去冥婚牟利，據悉主嫌為山東濟寧汶上縣殯儀館負責人、火化工和殯葬車司機3人。汶上縣民政局一名人員23日告訴中媒《澎湃新聞》，稱此事已移交給警方立案調查，涉事人員已被逮捕，之後有關部門會發布通報詳細說明。

    有網友還透露，當地冥婚配對成功可賺人民幣5萬至7萬元（約新台幣21萬至30萬元），因此部分不肖殯葬業者藉此牟利。據悉3名嫌犯被捕前，還沒有買家相中「羅小貓貓子」的骨灰，冥婚沒配對成功。

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