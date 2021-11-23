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    歐洲疫情升溫重啟封鎖 拜登政府不打算比照辦理

    美官員強調不會實施全國封鎖防堵疫情擴散。（路透）

    美官員強調不會實施全國封鎖防堵疫情擴散。（路透）

    2021/11/23 13:23

    〔即時新聞／綜合報導〕全球各國積極推動武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種並逐漸解除防疫措施，結果歐洲近期狀況惡化，陸續有國家重啟封鎖措施。對此，美白宮表示未來沒有計畫透過全國封鎖防堵疫情。

    綜合外媒報導，白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）當地時間週一在例行記者會上表示，「我們能夠在不採取任何關閉經濟活動方式的情況下遏止疫情，我們現階段有82％的民眾施打第一劑疫苗，且每週都會有更多人施打。」他強調，政府會持續透過疫苗、強化劑及單株抗體來避免美國「走向倒退」。

    根據統計，目前尚有超過6000萬人未施打疫苗，確診數從10月底起近3週穩定維持在每日7萬至7.5萬例。但截至當地時間週日，7日平均達到近9萬2400例，較前一週上升16％。美衛生官員也呼籲符合資格者盡快接種強化劑，以迎接即將到來的連續假期。

    奧地利開歐洲第一槍，22日實施第4次全國封城，大部分公共場所都禁止開放，由於是疫苗廣泛供應以來首次實施，引發大規模抗議。

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