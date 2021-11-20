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    疫情嚴峻！歐洲明年3月前恐增50萬死 世衛：戴口罩可挽救

    歐洲新一波武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫情延燒，世衛組織（WHO）歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）今（20）日警告，如果不採取緊急措施，歐洲至明年3月恐再增50萬例死亡，只有增加疫苗覆蓋率和戴口罩才可以立刻改善。（美聯社）

    歐洲新一波武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫情延燒，世衛組織（WHO）歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）今（20）日警告，如果不採取緊急措施，歐洲至明年3月恐再增50萬例死亡，只有增加疫苗覆蓋率和戴口罩才可以立刻改善。（美聯社）

    2021/11/20 20:19

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）肆虐全球，歐洲新一波疫情延燒，世衛組織（WHO）歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）今（20）日警告，如果不採取緊急措施，歐洲至明年3月數恐再增50萬例死亡，只有增加疫苗覆蓋率和戴口罩才可以立刻改善。

    《BBC》報導，武漢肺炎疫情持續延燒，歐洲新一波疫情來勢洶洶，許多國家即使已有過半的疫苗覆蓋率，卻常刷新每日確診數記錄。

    WHO歐洲區主任克魯格今（20）日受訪時表示，世衛對此態勢十分擔憂，並警告若不採取緊急措施，至明年3月恐再增50萬例死亡。

    克魯格指出，進入冬季、疫苗覆蓋率不足、病毒變異都是新一波疫情難以控制的原因，他呼籲各國加強提升疫苗覆蓋率，並重新實施戴口罩的規定，可立刻改善這項問題。

    克魯格說：「武漢肺炎（COVID-19）又再一次的成為歐洲比例最高的死因，而我們已經知道要怎麼對抗這個疾病。」

    但克魯格也強調，「強制打疫苗」是萬不得已的選擇，然而現在正是各國社會開始合法且公開辯論這項議題的「最佳時刻」。

    據悉，奧地利昨（19）日宣布將從明年2月起強制施打疫苗，是歐洲第一個實施此政策的國家。

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