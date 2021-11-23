古巴女子自述16歲被強暴 已故足球名將馬拉度納挨控犯案

現年37歲的古巴婦女阿爾瓦雷斯（Mavys Alvarez）上週替馬拉度納助理涉及人口販賣一案作證，而該案和她本身遭遇也有所關連，她昨於記者會上表示，馬拉度納在他16歲時強姦了她，偷走了她的童年。（美聯社）

2021/11/23 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷足球傳奇人物馬拉度納（Diego Maradona）於去年11月25日心臟病發作驟逝，舉國至全球皆為其哀悼，不過馬拉度納場外問題近日又浮上台面，一名古巴女子自述20年前曾遭馬拉度納強暴，當時該女子年僅16歲。

根據《路透》報導，現年37歲的古巴婦女阿爾瓦雷斯（Mavys Alvarez）上週替馬拉度納助理涉及人口販賣一案作證，而該案和她本身遭遇也有所關連，她昨於記者會上表示，馬拉度納在他16歲時強姦了她，偷走了她的童年。

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阿爾瓦雷斯拿出照片，指出她2001年和馬拉度納一同前往阿根廷，當時馬拉度納約40 歲，她則年僅16歲；她說，馬拉度納當下不顧她的母親就在隔壁房間，便摀住她的嘴然後強姦她。

雖然阿爾瓦雷斯幾個月前曾自述兩人是戀愛關係，不過她也曾控訴馬拉度納多次對她施壓，她昨也進一步指出，由於馬拉度納和已故古巴前領導人卡斯楚（Fidel Castro）是好友關係，因此古巴政府介入此事，讓她的家人被迫接受兩人如此關係。

阿爾瓦雷斯嘆，她很難再去阿根廷，因馬拉度納依然是眾人的英雄，在阿根廷「無所不在」，但她對於馬拉度納的一切記憶都很醜陋。

馬拉度納生前律師莫拉（Matias Morla）並未回應《路透》的置評要求。

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馬拉度納依然是阿根廷的國民英雄，在阿根廷「無所不在」。（法新社）

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