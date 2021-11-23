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    將入侵烏克蘭？俄情報機構駁斥反控「假情報」恐嚇國際社會

    圖為俄羅斯部隊在邊境部署狀況。（法新社）

    圖為俄羅斯部隊在邊境部署狀況。（法新社）

    2021/11/23 12:52

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國家情報局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）近日透露，俄羅斯逾9.2萬兵力集結在烏克蘭邊境附近，準備明年1月底或2月初發動襲擊。美媒援引知情人士說法，指出因擔心俄國入侵烏克蘭，美國考慮向烏克蘭派遣軍事顧問，並提供武器在內的新設備。對於西方國家關切，俄羅斯對外情報局（SVR）質疑美國散布假訊息，試圖「恐嚇」國際社會。

    綜合外媒報導，SVR表示，華府官員近日頻以俄羅斯準備侵略烏克蘭的「假情報」，「恐嚇」國際社會，這些美國人「正在描繪一幅可怕圖像：大批坦克將如何催毀烏克蘭城市，聲稱他們握有某種關於俄國意圖的可靠資訊」，並酸該外交政策部門淪為「虛假宣傳的喉舌」。

    報導指出，SVR說，「謊言越大，人們就越信，顯然這句話很適合西方的反俄政策」，並反控美國與歐盟推動烏克蘭採取行動，「我們更關注這種激進宣傳，可能鼓勵基輔政權在頓巴斯地區（Donbass）加大軍事力量」，並質疑烏克蘭正在加強其在俄羅斯、白俄羅斯附近的軍隊。

    報導提到，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則認為，美國及其盟友的擔憂，反倒似欲「掩蓋基輔試圖武力解決東南部問題的侵略意圖」，並指「挑釁次數一直上升，其中使用的是北約國家提供烏克蘭的武器」。

    不過，報導提及，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）澄清，該國不打算在頓巴斯發動軍事攻擊，「我們致力於透過政治、外交方式，解決衝突」，反批俄羅斯散布假訊息。

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