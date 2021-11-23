與中共「勾結」虐待彭帥 美眾議員批國際奧會助紂為虐

美國眾議員麥考爾批評IOC配合中共大外宣，與中共聯手壓制、虐待彭帥。（法新社）

2021/11/23 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國網球女將彭帥歷經多日失蹤，引起國際關注，近期中國官媒頻繁釋出彭帥照片及影片，國際奧會（IOC）21日更發布主席巴赫（Thomas Bach）與彭帥視訊通話的聲明，聲稱彭帥說自己安全無虞，並希望隱私獲得尊重，但IOC此舉引來各界批評。美國聯邦眾議院外交事務委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）對此發出聲明，表示IOC變成中共虐待彭帥的積極參與者。

綜合外媒報導，麥考爾指出，IOC並沒有把巴赫與彭帥的視訊通話內容提交給獨立媒體，現場除了彭帥與IOC官員以外，唯一一位在場人士為中國奧會副主席，同時他也是中共高官。

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麥考爾認為，IOC官員不假思索地全盤接受中共大外宣言論已經夠讓人不安了，但IOC此次進行的「公關宣傳」，讓IOC從故意、無知變成積極參與中國對彭帥的虐待。

麥考爾在聲明中表示，現在很清楚的是，IOC比起保護奧林匹客運動員的福祉，更看重它與中共的經濟合作關係。麥考爾強調，中國過去犯下種族滅絕與侵犯人權行為，如今IOC又直接與中國奧委會勾結壓制彭帥，拜登政府應對此採取行動，並為那些參加北京冬奧的美國運動員將「進入敵對環境」作好準備。

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