為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印度破獲逾80公斤黃金走私案 1台嫌被捕

    黃金示意圖。（資料照，法新社）

    黃金示意圖。（資料照，法新社）

    2021/11/22 15:00

    〔中央社〕印度稅收情報署日前在機場截獲多達80餘公斤的走私黃金，逮捕數名嫌犯，包括一名台灣人。駐印度代表處正密切關注調查進展，並已協調印度方准許探視涉案的台灣人。

    印度稅收情報署（DRI）接獲情報，於19日在德里殷德拉．甘地國際機場貨運站攔截到這批黃金，價值約4億2000萬盧比（約新台幣1億5700萬元）。

    這批黃金外層被鍍上鎳，偽裝成變壓器疊片，夾藏在電鍍機組件裡面，從香港運抵德里。

    印度執法人員根據這批貨的收件人地址，循線逮捕一名台灣人、一名中國人、兩名韓國人和數名印度人，並分別在他們位於古爾岡（Gurgaon）和查塔普爾（Chattarpur）的居所，又搜出5.4公斤的黃金。他們目前均已被收押禁見。

    駐印度代表處在第一時間接獲通報。中華民國駐印度代表葛葆萱今天表示，他將與印度相關單位聯繫，協助配合調查及申請領事探視，要求印度方保障台籍嫌犯的合法權益。

    印度黃金走私猖獗，根據印度黃金政策中心（India Gold Policy Centre）的資料，每年走私進印度的黃金平均達300噸。

    黃金走私涉及印度海關法，若罪名成立，最高可判處7年有期徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    傳中國再開巨量黃金進口 恐推高全球金價
    2021/04/17 13:26

    傳中國再開巨量黃金進口 恐推高全球金價
    好噁！印度頻傳「黃金塞體」走私 海關「肛門指診」挖金條
    2020/11/11 17:23

    好噁！印度頻傳「黃金塞體」走私 海關「肛門指診」挖金條

    東元連獲企業永續獎、道瓊永續指數肯定
    中印搶金風潮不再 國際金價撐盤要角易手
    2020/07/05 18:38

    中印搶金風潮不再 國際金價撐盤要角易手
    炫富？特製「黃金口罩」要價11萬 印度商人：不確定是否有效...
    2020/07/05 18:10

    炫富？特製「黃金口罩」要價11萬 印度商人：不確定是否有效...

    豪華性能車新焦點！Q50 300GT魅力無限
    受疫情影響 印度5月黃金進口驟減99％
    2020/06/02 15:33

    受疫情影響 印度5月黃金進口驟減99％
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播