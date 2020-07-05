炫富？特製「黃金口罩」要價11萬 印度商人：不確定是否有效...

印度浦納（Pune）一名商人訂製了一款黃金製作的口罩，一個要價4000美元。（法新社）

2020-07-05 18:10:39

〔即時新聞／綜合報導〕印度的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍嚴峻，單日確診病例連3日逾2萬，至今總數已超過67萬例。為防止染疫，印度浦納（Pune）一名商人訂製了一款黃金製作的口罩，一個要價4000美元（約新台幣11萬元）。

綜合外媒報導，來自印度第9大城浦納的商人香卡‧庫哈德（Shankar Kurhade）表示，這個貴重的黃金口罩重約60克，耗費8天才製作完成。他說，「這是一個很薄的口罩，上面有細小的孔洞，可以幫助我呼吸。」

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但庫哈德表示，「我不確定它能否有效保護我免於感染病毒，因此我也在採取其他預防措施。」

這位49歲的商人說，他出門時喜歡配戴總重約1公斤的金飾，包括項鍊、手鐲，以及右手每根手指上都戴上金戒指。因此在媒體上看到一名男子戴著銀製口罩後，他就想到可以訂製黃金口罩。

他說，大家都搶著和他拍照，「當他們看到我在市場上戴著黃金口罩時，大家都非常震驚。」

印度今（4）日通報新增2萬4850例確診和613例死亡，使染疫總數達到67萬3165例，死亡人數增至1萬9268例。浦納所在的馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）疫情最嚴重，超過20萬人確診，8671人死亡。

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