17名美加傳教士在海地遭綁架超過1個月 有2人已獲釋

10月16日遭綁架的17名美加傳教士團體，傳出有兩人已獲釋。圖為太子港空照圖。（美聯社）

2021/11/22 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國傳教士家庭16人與1名加拿大籍傳教士於10月16日在海地遭到當地幫派「400 Mawozo」綁架，綁匪更要求要求支付每人100萬美元贖金，傳教士所屬的美國俄亥俄州「基督教援助服務」組織（Christian Aid Ministries）21日表示，目前有兩人已獲釋，但「基督教援助服務」並沒有透露更多細節。

綜合外媒報導，「基督教援助服務」在聲明中表示，目前沒辦法透露獲釋者姓名、獲釋原因及其他資訊，只能說目前獲釋兩人精神狀況良好，且獲得妥善照顧。「基督教援助服務」也說：「雖然我們為此感到高興，但我們心和目前仍被綁關押的15人同在。」

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此次被綁架的傳教士團體日前造訪位於海地首都太子港以東30公里的孤兒院，於10月16日清晨被綁架，在16 名美國公民和1名加拿大公民中，有5名兒童，他們的海地司機也被綁架。

犯下綁架案的當地幫派「400 Mawozo」要求每人支付每人100萬美元贖金，總計1700萬美元（約新台幣4億7242萬），其中更有自稱幫派老大的成員在YouTube發布影片，聲稱如果拿不到贖金，他將會殺死人質。

在此事件發生後，美國政府已呼籲美國公民離開海地，加拿大政府則在19日宣布將從大使館撤出非必要人員。

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