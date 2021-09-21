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    米其林推防穿刺免充氣輪胎 測試畫面曝光估2024前上路

    一般人開車上路難免會遇到輪胎中釘、爆胎的情況，輪胎大廠米其林日前在慕尼黑車展上則展示一款免充氣、防穿刺輪胎，這款輪胎不僅不怕爆胎，且更為環保，民眾體驗後也跟一般輪胎感覺不出差別。（圖擷自YouTube）

    一般人開車上路難免會遇到輪胎中釘、爆胎的情況，輪胎大廠米其林日前在慕尼黑車展上則展示一款免充氣、防穿刺輪胎，這款輪胎不僅不怕爆胎，且更為環保，民眾體驗後也跟一般輪胎感覺不出差別。（圖擷自YouTube）

    2021/09/21 12:10

    〔即時新聞／綜合報導〕一般人開車上路難免會遇到輪胎中釘、爆胎的情況，輪胎大廠米其林（Michelin）日前在慕尼黑車展上則展示一款免充氣、防穿刺輪胎「UPTIS（（Unique Punctureproof TIre System）」，這款輪胎不僅不怕爆胎，車主也不用監控胎壓狀況，且更為環保，民眾體驗的反饋也跟一般輪胎感覺不出差別，目前米其林預計將會在2024年前將輪胎推向市場。

    綜合外媒報導，目前全世界每年生產超過30億條輪胎，但廢棄輪胎不易分解，燃燒還會產生有毒煙霧，最終只能進入垃圾填埋場，或是切碎成燃料。輪胎大廠米其林則是早在2005年就開始研發更耐用的防穿刺輪胎，本月在德國慕尼黑的IAA車展上更展示一款防穿刺「UPTIS輪胎」，據指該輪胎是用回收後的塑膠廢料製成，不僅可以擴大使用有機或回收材料，達到綠色輪胎的目標，且也不用充氣，不必再擔心會發生爆胎的意外事故，預估在耐用度表現方面也會更好。

    報導提到，這款「UPTIS輪胎」採用鋁製輪架，並結合玻璃纖維增強塑膠（GFRP）製成柔性承重結構，車胎內是V型結構，填充內部又保持彈性，讓這款輪胎能承受全車重量，也能在高速行駛時提供適當的抓地力及耐用性。

    米其林在車展上也提供試乘活動，米其林科技傳播總監Cyrille Roget指出，雖然一開始大家還有點謹慎小心，但在試乘後多數乘客都認為與普通輪胎沒有什麼差別。米其林也強調代表著「Reduce減少、Reuse再利用、Recycle回收、Renew更新」的4R戰略，並表示目前已經掌握了最有效率的製程，也與通用汽車達成合作協議，預計2024年之前就能將輪胎推向市場。同時也希望到2050年時，米淇林的所有輪胎都會是可回收再利用的產品，為地球環保永續盡一份心力。

    相關影片請見︰

    New generation of airless tire | Michelin

    一般人開車上路難免會遇到輪胎中釘、爆胎的情況，輪胎大廠米其林日前在慕尼黑車展上則展示一款免充氣、防穿刺輪胎，這款輪胎不僅不怕爆胎，且更為環保，民眾體驗後也跟一般輪胎感覺不出差別。（圖擷自YouTube）

    一般人開車上路難免會遇到輪胎中釘、爆胎的情況，輪胎大廠米其林日前在慕尼黑車展上則展示一款免充氣、防穿刺輪胎，這款輪胎不僅不怕爆胎，且更為環保，民眾體驗後也跟一般輪胎感覺不出差別。（圖擷自YouTube）

    一般人開車上路難免會遇到輪胎中釘、爆胎的情況，輪胎大廠米其林日前在慕尼黑車展上則展示一款免充氣、防穿刺輪胎，這款輪胎不僅不怕爆胎，且更為環保，民眾體驗後也跟一般輪胎感覺不出差別。（圖擷自Michelin官網）

    一般人開車上路難免會遇到輪胎中釘、爆胎的情況，輪胎大廠米其林日前在慕尼黑車展上則展示一款免充氣、防穿刺輪胎，這款輪胎不僅不怕爆胎，且更為環保，民眾體驗後也跟一般輪胎感覺不出差別。（圖擷自Michelin官網）

    一般人開車上路難免會遇到輪胎中釘、爆胎的情況，輪胎大廠米其林日前在慕尼黑車展上則展示一款免充氣、防穿刺輪胎，這款輪胎不僅不怕爆胎，且更為環保，民眾體驗後也跟一般輪胎感覺不出差別。（圖擷自Michelin官網）

    一般人開車上路難免會遇到輪胎中釘、爆胎的情況，輪胎大廠米其林日前在慕尼黑車展上則展示一款免充氣、防穿刺輪胎，這款輪胎不僅不怕爆胎，且更為環保，民眾體驗後也跟一般輪胎感覺不出差別。（圖擷自Michelin官網）

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