中國郵政靠不住？珠寶商出貨竟遭內賊摸走價值47萬元黃金

中國一名珠寶商日前透過中國郵政EMS服務，郵寄價值約新台幣47萬元的黃金，運送過程中遭外包員工竊取。（翻攝自微博）

2021/09/21 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名珠寶商日前使用中國郵政EMS服務，郵寄約275公克、價值近人民幣11萬元（約合新台幣47萬元）的黃金，沒想到包裹竟在運送過程中不翼而飛，中國郵政昨（20日）回應，經調查確認物品是遭外包員工竊取，警方已逮捕2名嫌犯，並追回其中約250公克的黃金。

綜合中媒報導，上月28日，中國天津一名從事黃金珠寶買賣的程姓女子透過中國郵政EMS服務，郵寄275.06公克的黃金至河南商丘市店家，商品總價值約人民幣11萬元；30日，物流狀態顯示包裹抵達商丘中轉站，接著數天未有動靜，後突然註記「已收貨」，但實際上並未到貨。

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據報導，程女向客服通報物流異常，中國郵政先是回覆僅依託運條款保值賠償人民幣2萬元（約合新台幣8萬6000元），亦不出具遺失證明，同時承諾會展開調查。

中國郵政河南省分公司20日出面說明，經調查確認乃因內部竊盜導致包裹遺失，2名涉案嫌犯已於18日落網，身分為鄭州郵區中心的外包員工；目前已追回遭竊黃金中的250公克，其餘部分將照價賠償，並會進一步加強員工及場地管理。

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