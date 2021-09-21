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    美國鬆綁入境限制 與法國外交齟齬後宣布引聯想

    2021/09/21 01:36

    〔中央社〕美國今天宣布鬆綁對已接種COVID-19疫苗外籍旅客入境限制，歐洲聯盟表示歡迎指這是期待已久的一步，但外界認為美國選在與法國因澳洲潛艦合約引發外交齟齬後宣布，時機引發聯想。

    歐洲聯盟（EU）執行委員布勒東（Thierry Breton ）今天在在華府與美國白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）會面，會後他在社群媒體發文表示，歡迎美國取消對已完全接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的歐盟公民的旅行入境禁令。

    布勒東指出，歐盟疫苗接種活動取得成功，因此這是一個合乎邏輯的決定。

    而歐盟執委會也回應，歡迎美國宣布對完全接種疫苗的歐盟旅客取消旅行限制，很快將能夠再次前往美國，這是期待已久的一步，也是企業的好消息。

    歐盟一段時間以來希望美國取消對來自歐盟旅客限制，但華盛頓因為變種病毒傳播因素一直持謹慎態度，讓布魯塞爾有所微詞，今天取消限令對歐洲雖是期待已久的好消息，但法國與美國因澳洲潛艦合約爭議引發嚴重外交齟齬，歐盟與美國整體關係也受到一定影響。

    上週澳洲決定放棄與法國簽訂的建造潛艇的合同，轉而與英國和美國簽訂購買核動力艦艇，引發法國高度不滿，不僅召回法國駐坎培拉和駐華盛頓大使返國諮商，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）除指控澳洲和美國在這場危機中撒謊，更批評美國總統拜登和前任川普一樣不按牌理出牌。

    而本週聯合國大會總辯論自9月21日起在紐約舉行，外界關注法國及歐洲聯盟是否將藉機發表強勢談話，再加上今天與美方會談的布勒東正好是法國籍，歐洲輿論認為美國在此時機宣布頗有修補關係聯想。1100921

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