為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    1劑量可打5人！泰國追加劑開放皮內注射 擴大疫苗供應數

    武漢肺炎疫苗的接種途徑為肌肉注射（見圖），但泰國有醫院獲准用皮內注射方式施打加強劑。（歐新社）

    武漢肺炎疫苗的接種途徑為肌肉注射（見圖），但泰國有醫院獲准用皮內注射方式施打加強劑。（歐新社）

    2021/09/20 23:58

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的接種途徑為肌肉注射，但泰國官員20日表示，醫生已獲准開始用皮內注射方式施打加強劑，以增強免疫力和擴大疫苗供應人數。

    《路透》報導，泰國衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，醫生上個月開始探索讓醫療專業人員酌情使用皮內注射方式接種武肺疫苗，但前提是有可靠證據支持。

    普吉島瓦奇拉（Vachira）醫院院長差林邦（Chalermpong Sukonthaphon）表示，他的醫院從上週五開始獲准使用皮內注射，因為試驗表明，這種接種方式引發的免疫反應與常規方法類似。

    差林邦還說，「一劑（武肺）疫苗的量可用於5次皮內注射」。

    泰國4月起陸續為民眾施打2劑次中國科興疫苗，但該疫苗抵抗Delta變種病毒的效力引發疑慮後，一些國家已下令施打其他廠牌的疫苗作為加強劑。

    雖然泰國當地生產阿斯特捷利康（AstraZeneca ）疫苗，但由於供應短缺，迫使泰國轉向非常規方法增加供應量。到目前為止，泰國7200萬人中，只有21％民眾已完全接種２劑疫苗。

    另外，泰國政府還開放混打科興與AZ疫苗，第1劑先接種科興，第2劑改打AZ。這種方式尚未在其他地方被採用。

    泰國至今通報超過140萬例確診和1萬5000例死亡。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雙標！不准泰網說科興疫苗壞話 中國劇卻諷泰國口罩「劣質」
    2021/09/05 23:52

    雙標！不准泰網說科興疫苗壞話 中國劇卻諷泰國口罩「劣質」
    慘！泰國33歲風流男打2劑科興疫苗仍確診 被劈腿3女也染疫
    2021/08/25 15:07

    慘！泰國33歲風流男打2劑科興疫苗仍確診 被劈腿3女也染疫

    數位五倍券綁聯邦 享最高2700元回饋
    泰政府防疫不彰逼民上街抗議 示威3日衝突激化傳有示威者中槍
    2021/08/18 12:02

    泰政府防疫不彰逼民上街抗議 示威3日衝突激化傳有示威者中槍
    泰國衛生官員鼻孔出血倒地死亡 曾打過2劑科興、1劑輝瑞疫苗
    2021/08/14 11:57

    泰國衛生官員鼻孔出血倒地死亡 曾打過2劑科興、1劑輝瑞疫苗
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播