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    神學士海軍出現了！？「武裝天鵝船」阿富汗現蹤

    一群戰士又被拍到在19日跑去阿富汗東部巴米揚省的班達米爾國家公園（Band-e Amir）遊覽。（擷取自推特）

    一群戰士又被拍到在19日跑去阿富汗東部巴米揚省的班達米爾國家公園（Band-e Amir）遊覽。（擷取自推特）

    2021/09/21 00:20

    〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗激進組織神學士（Taliban，或譯塔利班）上個月占領喀布爾後取得阿富汗掌控權。不過，神學士入主喀布爾後，立刻被拍到跑去遊樂園遊玩，近日又被拍到進入動物園觀賞動物露出天真笑容模樣，與他們給一般人的印象反差相當大；日前他們更被拍攝到在觀光景點持槍搭乘天鵝船的照片，讓不少網友笑稱是「神學士海軍」。

    神學士掌控阿富汗後，神學士戰士先前進入遊樂園大玩「碰碰車」、「旋轉木馬」，與常人印象反差頗大，引發網友討論。近日，一群戰士又被拍到在19日跑去阿富汗東部巴米揚省的班達米爾國家公園（Band-e Amir）遊覽，其中一張被拍下的照片，只見幾名戰士分別乘坐在幾艘天鵝船，在湖中愜意地踩船前進，但手持步槍的戰士們，也讓照片多了幾分肅殺與緊張。

    相關貼文下方，網友紛紛表示「神學士海軍！」、「我本來正要嘲笑他們，接著我想起他們殺了很多人」、「也許世界可以送他們幾套X-box讓他們冷靜下來，看起來他們似乎正拚命尋找過去生活中錯過的樂趣」、「澳洲需要核能潛艇了」、「一定是美軍來不及帶走的天鵝船」、「2021天鵝船大戰」、「碰碰船」、「神學士海軍看起來資金不足！」

    其中一張被拍下的照片，只見幾名戰士分別乘坐在幾艘天鵝船，在湖中愜意地踩船前進，但手持步槍的戰士們，也讓照片多了幾分肅殺與緊張。（擷取自推特）

    其中一張被拍下的照片，只見幾名戰士分別乘坐在幾艘天鵝船，在湖中愜意地踩船前進，但手持步槍的戰士們，也讓照片多了幾分肅殺與緊張。（擷取自推特）

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