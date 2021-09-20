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    加拿大大選選情緊繃 自由與保守黨聲勢旗鼓相當

    2021/09/20 03:21

    〔中央社〕加拿大20日舉行大選，選前最後一天衝刺，各主要政黨領導人卯足全力拉抬選情，民調顯示，現任總理杜魯道所屬的自由黨與主要對手保守黨，雙方支持度不分軒輊。

    路透社報導，現年49歲的杜魯道（Justin Trudeau）提前兩年發動國會改選，以尋求民眾支持他領導的中間偏左政府因應當前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的方式，以及再度取得於2019年喪失的國會多數。杜魯道2015年首次就任總理。

    因選民不滿提前改選，杜魯道起初的穩定領先優勢不再，民調顯示，自由黨（Liberal Party）與主要對手右翼的保守黨（Conservative Party）支持度都達不到38%，這是取得多數席次的必要門檻。

    選前最後一天衝刺，杜魯道打算從加拿大的彼端橫掃至另一端，總計約跨越2800英里（約4500公里），把握每分每秒積極動員。為了因應疫情，他領導的政府累計創紀錄債務。

    另一方面，保守黨領袖歐圖爾（Erin O'Toole）則計畫整天在加拿大最大城多倫多附近的選區催票，這是任何政黨尋求贏得執政的關鍵所在。

    選前最後階段的民調顯示，自由黨與保守黨的支持度大約都在32%上下，不分軒輊。

    如此對於基本盤集中在大城市的自由黨比較有利，而加拿大西部與人口較稀少的鄉間，則是保守黨的票倉。1100920

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