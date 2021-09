奪冠太興奮！選手振臂歡呼......然後肩膀就脫臼了

2021/09/19 19:27

〔即時新聞/綜合報導〕樂極生悲!美國日前舉辦像素格鬥遊戲《Rivals of Aether》比賽,決賽由選手「CakeAssault」勝出,他共擊敗了245名參賽者贏得冠軍。但在奪冠後,CakeAssault因太興奮而不斷猛力振臂歡呼,結果卻不慎讓自己肩膀脫臼。

綜合外媒報導,俄亥俄州上週末進行的《Rivals of Aether》格鬥遊戲賽事中,在單人組決賽由 CakeAssault 對上 Penguin ,緊張刺激的高手對決後,由 CakeAssault 以比數3:2獲勝。在贏得比賽的瞬間 CakeAssault 興奮地從椅子上彈起,不斷振臂、揮拳慶祝,不料在幾秒後,他突然痛苦的按住自己左肩,隨後慢慢倒在地上扭動。

不過,沒多久後, CakeAssault 又再度站起,以沒有受傷的手繼續慶祝,並向觀眾碰拳。事後, CakeAssault 在推特證實他的肩膀脫臼了,對於他肩膀脫臼還能重新站起來向觀眾致意,不少網友稱讚他的忍痛能力,也有人認為是比賽產生的腎上腺素造成。

Fighting game pro CakeAssault dislocated his shoulder during this celebration after a huge win this week dear lord the intensity pic.twitter.com/mww1Zva49P