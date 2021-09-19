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    新加坡單日確診破千創近1年半新高 輝瑞也遭病毒攻擊22人染疫

    新加坡武漢肺炎疫情再度升溫，18日新增1009人確診，創自去年4月23日以來新加坡單日確診紀錄。（法新社）

    新加坡武漢肺炎疫情再度升溫，18日新增1009人確診，創自去年4月23日以來新加坡單日確診紀錄。（法新社）

    2021/09/19 11:24

    〔即時新聞／綜合報導〕新加坡武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）再度升溫，18日新增1009人確診，創自去年4月23日以來新加坡單日確診紀錄，此次疫情已蔓延至社區，連輝瑞在新加坡的亞太區分公司也出現群聚感染，公司內部已22人確診。

    綜合外媒報導，新加坡疫苗覆蓋率已超過8成，8月中起，開始逐步鬆綁防疫措施，不過確診卻開始逐日攀升，18日確診人數破千，創自去年4月23日以來最高紀錄，與當時不同的是，這次絕大部分的病例都來自社區，而非移工宿舍，昨926確診來自社區，78起屬於移工宿舍，剩餘5起為輸入病例，顯示當地疫情已深入社區。

    新加坡衛生部表示，正密切關注10個大型活躍感染群，其中有2個是新增感染群一是輝瑞亞太私人有限公司，昨天新增7起病例，累計22人。確診患者當中20人是職員，兩人是清潔工人，病毒是在工作場所傳播，不過衛生部強調，該設施與冠病疫苗生產無關。

    另一個新增感染群是油與化學廢料處理公司NSL OilChem，昨天新增21起病例，累計27人，該感染群的確診患者中有25人是職員，其餘2人與該公司職員同住。同樣地，病毒也是在工作場所傳播。

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