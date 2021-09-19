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    美藝術家悼念染疫亡者 67萬面白旗飄揚國家廣場

    逾67萬面小白旗飄揚在美國國家廣場上，每一面都代表著一位因疫情不幸離世的民眾。（美聯社資料照）

    逾67萬面小白旗飄揚在美國國家廣場上，每一面都代表著一位因疫情不幸離世的民眾。（美聯社資料照）

    2021/09/19 10:50

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球一年多，美國已有逾67萬人不幸病故，當地視覺藝術家近日在華盛頓的國家廣場（National Mall）上豎立起超過67萬面白旗，以紀念全美染疫病歿的人們。

    綜合外媒報導，當地時間17日，美國國家廣場上飄揚著逾67萬面小白旗，全是藝術家弗斯騰伯格（Suzanne Brennan Firstenberg）與近300名志工連日親手裝設，以悼念因武肺疫情離世的病患，每面旗幟代表著一條逝去的寶貴生命，也代表著一個心碎的家庭。

    據報導，去年9月美國染疫病歿人數突破20萬大關之際，弗斯騰伯格就曾在華盛頓一處戶外草地上布置26萬7000面白旗，一一紀念病故患者，今年她再次展示了這項作品。

    弗斯騰伯格表示，當累計死亡人數變得龐大，人們便很難真正理解其意義，「作為一名視覺藝術家，我想讓這個數字具體化」，希望透過藝術讓人理解疫情帶來損失有多巨大。

    「在美國：銘記」（In America: Remember）展覽將自本月17日展至10月3日，期間每日亦會根據最新統計數據加插旗幟，現場開放民眾在白旗上寫下對逝世親友的思念，而無法到場的人也可以透過網路登記致意。

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    武肺疫情持續重創美國，當地染疫病歿人數已逾67萬。（法新社資料照）

    武肺疫情持續重創美國，當地染疫病歿人數已逾67萬。（法新社資料照）

    民眾在白旗上寫下對逝世親友的思念。（法新社資料照）

    民眾在白旗上寫下對逝世親友的思念。（法新社資料照）

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