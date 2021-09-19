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    福建疫情延燒！ 漳州取消中秋假期 網友譙翻：腦子壞掉

    福建疫情延燒，漳州取消中秋假期，網友譙腦子壞掉。圖為福建民眾接受檢測。（法新社）

    福建疫情延燒，漳州取消中秋假期，網友譙腦子壞掉。圖為福建民眾接受檢測。（法新社）

    2021/09/19 09:37

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不止，昨（18日）再度新增確診病例66例、無症狀感染者19例，福建省官方決定取消漳州的中秋假期，引發網友極大反彈，紛紛狠酸「聚集上班不知道是對疫情做什麼貢獻了」、「腦子壞掉」。

    根據中國衛健委公告，昨（18日）0時至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例66例，其中本土病例43例（都在福建，廈門市39例，莆田市4例），境外輸入病例23例（雲南9例，湖北3例，廣西3例，四川3例，上海2例，廣東2例，天津1例）；新增無症狀感染者19例（均為境外輸入）。

    另外，根據《廣州日報》報導，因應疫情，福建省官方決定，漳州取消中秋假期，全市各級黨政機關、事業單位、國有企業工作人員在中秋假期期間（9月19日至21日）正常上班，以做好防疫工作，非必要不離漳，非必要不去中高風險地區，全員在崗待命。

    對此，中國網友紛紛傻眼表示，「補完週六班，再來取消中秋假期？」、「被白嫖了一天，而且是在補完班以後才通知的呵呵呵」、「簡直無語了，下午通知取消雙休還要照常打卡，我們公司上週還取消週末，整整要上個20來天」、「自身一開始沒有做好防疫措施，靠這個舉動來轉移注意力，拿來當某官的政績嗎？真夠不要臉！」、「疫情之下更應該在家隔離啊，這跟上班有什麼關係」、「聚集上班不知道是對疫情做什麼貢獻了」、「真的腦子壞掉」。

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