潛艦合約遭「棄單」 華郵：法國因3件事怒不可遏

澳洲宣布改與美、英合力打造澳洲新潛艦後，合約被取消的法國大為不滿。圖為2018年5月間，法國總統馬克宏（左二）與時任澳洲總理滕博爾（右二）等人站在澳洲海軍柯林斯級潛艦沃勒號甲板上。（法新社檔案照）

2021/09/18 21:02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲決定借助美、英兩國之力打造核潛艦艦隊後，被「棄單」的法國怒不可遏。「華盛頓郵報」18日引述學者分析，法國的怒氣主要來自3方面，包括潛在的商業利益、法國長遠的戰略規劃，以及法國自始至終對實情一無所知等，而此次風波恐怕也會波及美國總統拜登在重建跨大西洋關係上的努力。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）法國客座學者摩可斯（Pierre Morcos）指出，法國海軍集團協助澳洲建造12艘柴電動力潛艦的計畫，價值高達660億美元（逾1.84兆台幣），對法國國防中小企業的利益非常重要，是2015年法國達梭飛機製造公司（Dassault Aviation）以89億美元（逾2490億台幣）價格出售印度36架飆風（Rafale）戰機後的另一筆重大軍工合約。

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其次，法國在2016年與澳洲達成潛艦合約時，著眼於兩國「未來50年的戰略夥伴關係」；法國官員也始終相信，與澳洲的合約意謂著法國將和美國同心協力，因為美國國防工業巨擘「洛克希德馬丁」澳洲分公司預期也將參與造艦，可惜如今整個法澳關係架構已受到破壞。

最後一點則是，在美、英、澳磋商合約的數個月間，法國竟毫不知情，直到媒體報導才得知。

摩可斯另指出，法國雖不常被視為印度－太平洋地區的活躍國家，但法國在該區域仍擁有重大利益。例如，約200萬法國公民居住在新喀里多尼亞、留尼旺島等法屬太平洋島嶼，區域內更有7000名駐軍，使得法國與印太地區關係匪淺。

此外，中國擴張促使法國在安全利益上與美、澳同行，但法國也自許擁有「平衡各方的力量」，其戰略大幅仰賴與澳洲、新加坡和日本的夥伴關係，「美澳合約將危及或限制法國在印太地區的戰略。」

報導指出，法國對美澳合作造艦大動作回應，恐怕將為矢言修補美歐關係的拜登帶來負面影響。至於在歐盟內部，主張降低仰賴美國、強化國防自主的人士，先是從美國撤軍阿富汗一事得到遊說籌碼後，又在澳洲「棄法投美」後受到更多鼓舞。

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