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    中國天貓超市出包！買水竟送「活鼠數隻」...網友崩潰

    中國天貓超市出包，買水竟送「活鼠數隻」，網友崩潰。（圖擷取自微博）

    中國天貓超市出包，買水竟送「活鼠數隻」，網友崩潰。（圖擷取自微博）

    2021/09/17 13:19

    〔即時新聞／綜合報導〕太噁！中國最大的零售購物網站「天貓」近日發生一起夾帶活鼠事件，目前官方已道歉，並對倉儲和運送環節進行全面排查和整頓，引發熱議。

    綜合中媒報導，這起事件發生在浙江杭州，當時一名消費者向中國最大的零售購物網站「天貓」（從淘寶網分支出來）購買一箱礦泉水，沒想到拆封一看，裡面竟然夾了幾隻活老鼠，嚇得他趕緊投訴此事，新聞一出來，也很快登上熱搜榜，目前天貓超市已向消費者道歉，並下架該倉儲區域相關商品，也成立了專案小組，並與第三方國家級專業防控機構啟動倉儲和運送環節鏈路的全面排查和整頓。

    對此，中國網友紛紛狠酸，「證實天貓是個假貓，根本不抓老鼠」、「可以改名叫天鼠超市啊」、「看這個以後開快遞箱都要有心理陰影了」、「最怕老鼠的我要是碰到這事會直接暈過去」、「說明此地倉庫鼠類成災，勢必得大清倉、大清洗」、「老鼠繁殖能力超強，倉庫其他地方肯定還有，要是老鼠爬到食品、衛生棉、尿布、藥品等等上面，再拉屎拉尿，這些物品上得帶去多少細菌啊，而且購買者還未必會發現」、「上熱搜了就道歉，普通消費者就20塊錢天貓超市卡」。

    中國天貓超市出包，買水竟送「活鼠數隻」，網友崩潰。（圖擷取自微博）

    中國天貓超市出包，買水竟送「活鼠數隻」，網友崩潰。（圖擷取自微博）

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