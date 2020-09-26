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    內蒙腺鼠疫擴散？雲南3歲童疑染病 事前村內有死因不明鼠屍

    本月25日，中國雲南勐海縣通報一起疑似腺鼠疫病例。圖為鼠屍示意圖，與本文無關。（美聯社）

    本月25日，中國雲南勐海縣通報一起疑似腺鼠疫病例。圖為鼠屍示意圖，與本文無關。（美聯社）

    2020/09/26 10:18

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情之前，中國內蒙古地區腺鼠疫疫情肆虐，在武漢肺炎疫情期間仍持續侵擾當地，而本月25日，雲南勐海縣通報一起疑似腺鼠疫病例。根據雲南勐海縣鼠間鼠疫疫情防控指揮部通報，疑似案例為一名3歲兒童，目前已送往治療，當地縣政府也展開進行緊急消毒作業。據通報，診斷出疑似病例之前，當事村內曾出現死因不明鼠屍。

    綜合中媒報導，該縣西定鄉一邊遠村寨近日發現3具死因不明的鼠屍，當地鄉政府對縣政府疾控中心通報，經相關單位實地調查並配合檢測，在21日初步判斷該鄉發生鼠疫，當地疫情防控指揮部隨後在25日通報一起疑似腺鼠疫病例，該案病例為3歲兒童，症狀為輕症，目前正接受治療。

    針對疫情，當地政府已啟動緊急措施，成立相關防疫單位進行檢疫、消毒，雲南勐海縣鼠間鼠疫疫情防控指揮部通告呼籲，若有接觸死因不明的死鼠，應及時向防疫單位主動通報，一旦出現發燒症狀時，應及時就醫。

    事實上，8月12日時，蒙古國衛生部便通告國內再添一名因腺鼠疫死亡病例，該病例在發病前曾購買2隻死土撥鼠，而這起死亡病例之前，中國內蒙古自治區也有一名15歲男孩也死於該病。

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