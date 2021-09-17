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    為何英美不選擇軍售而是輸出技術 外媒深入分析AUKUS協議

    澳洲、英國和美國近日簽署AUKUS安全協議，由左至右分別為英國首相強森（Boris Johnson）、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、美國總統拜登（Joe Biden）。（歐新社）

    澳洲、英國和美國近日簽署AUKUS安全協議，由左至右分別為英國首相強森（Boris Johnson）、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、美國總統拜登（Joe Biden）。（歐新社）

    2021/09/17 09:47

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲、英國和美國近日簽署AUKUS安全協議，英美將協助澳洲發展核動力潛艦，外界對此提出諸多疑問，像是英美為何不直接對澳洲軍售，而是選擇更加複雜的技術輸出，或是經濟規模和軍力有限的澳洲，能為美軍在印太區域提供多少協助。

    《BBC中文網》報導，諸多專家認為，這次協議不只是輸出核動力潛艦技術或考量澳洲可以協助巡航南海這麼單純，倫敦大學國王學院教授和軍事事務專家克拉克（Prof Michael Clarke）認為，協議的意義在於承諾，英國議員史密斯（Sir Iain Duncan Smith）表示，協議是英美把全球戰略重心轉移至印太地區的實際表現。英國學界則分析，英美澳三方在共享情報的基礎上，進一步共享尖端軍事技術，等於是向區域內盟友宣示，未來印太若發生破壞安全秩序的事件，已組成捍衛民主自由世界的核心防衛力量。

    此外美國打破二戰後只跟英國分享尖端技術的狀態，也被外界認為可望成日本、南韓、印度、台灣等盟友進入「核心團隊」的先例。

    報導也談到英美澳三方各自對協議著重的面相，澳洲重視英美帶來的安全防衛能力保障，美國則強調盟友關係，英國看中三方科技軍工的整合。

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