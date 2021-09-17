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    杜拜訓練狗狗成機場快篩部隊 聞出確診者準確率達98.2％

    嗅探犬辨識出確診者的準確率達98.2%。（路透）

    嗅探犬辨識出確診者的準確率達98.2%。（路透）

    2021/09/17 06:57

    〔即時新聞／綜合報導〕機場是各國防疫重地，目前已經有一些國家開始訓練嗅探犬，利用牠們敏銳的嗅覺辨識出確診者，阿拉伯聯合大公國在完成首批研究的一年後，現在機場有38隻嗅探犬負責檢查旅客是否確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），這些狗狗的辨識成功率高達98.2%。

    《路透》報導，杜拜警方訓練德國牧羊犬、拉布拉多、可卡、邊境牧羊犬嗅聞確診者的汗液樣本，他們把樣本放在金屬盒子內，與其他沒有樣本的盒子放成一排，接著由警員牽著狗狗在盒子旁走動，幾秒內狗狗就能找到裝有樣本的盒子，當狗狗對確診者的氣味發出警示時，訓練員就給牠們獎勵。

    杜拜於今年6月在國際期刊《Nature》旗下的《Communications Biology》發表研究成果，指出狗狗篩檢準確率為98.2%，研究包括3290人的汗液樣本，並用PCR檢測來比較狗狗的檢測能力。

    目前芬蘭、美國和法國等國家也都有訓練狗狗檢測武漢肺炎，杜拜的嗅探犬們目前每天在機場進行30至40次檢測，也有其他國家與杜拜警方接洽，希望能獲得訓練相關經驗。

    杜拜警方訓練德國牧羊犬、拉布拉多、可卡、邊境牧羊犬嗅聞確診者的汗液樣本。（路透）

    杜拜警方訓練德國牧羊犬、拉布拉多、可卡、邊境牧羊犬嗅聞確診者的汗液樣本。（路透）

    現在有38隻嗅探犬被派往機場負責檢查旅客是否確診。（路透）

    現在有38隻嗅探犬被派往機場負責檢查旅客是否確診。（路透）

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